کمک ۲۵ میلیون دلاری اپل و انویدیا برای ساخت سالن جدید کاخ سفید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، روزنامه واشنگتن‌پست، در گزارشی نوشت مجموع کمک‌های مالی خصوصی اختصاص‌یافته به این پروژه به ۳۳۳ میلیون دلار رسیده است.

بر اساس این گزارش، خانواده اَدلسون که از حامیان مالی قدیمی ترامپ و حزب جمهوری‌خواه او هستند، نیز ۲۵ میلیون دلار به این پروژه اختصاص داده‌اند. چارلز اِرگن، میلیاردر آمریکایی و از بنیان‌گذاران و رئیس هیئت‌مدیره شرکت مخابراتی دیش نتورک نیز همین مبلغ را متعهد شده است. البته نام خود دونالد ترامپ نیز در فهرست اهداکنندگان دیده نمی‌شود.

خبرگزاری رویترز این گزارش را به طور مستقل تأیید نکرده است. کاخ سفید نیز اعلام کرد که اطلاعات مربوط به اهداکنندگان را منتشر نخواهد کرد. دیویس اینگل، سخنگوی کاخ سفید، گفت این اهداکنندگان نماینده طیف گسترده‌ای از شرکت‌های بزرگ و برجسته آمریکایی هستند.

سخنگوی انویدیا گفت: به‌عنوان یک شرکت آمریکایی، حمایت ما از ایالات متحده در اولویت قرار دارد و مستقل از هرگونه منافع تجاری است. شرکت اپل از اظهارنظر در این‌باره خودداری کرد.

ابعاد گسترده پروژه ساخت سالن مذکور و نحوه مدیریت جمع‌آوری کمک‌های مالی و انتشار اطلاعات مربوط به آن از سوی دولت، انتقاد گروه‌های ناظر و کارشناسان حقوقی را برانگیخته است. به گفته این منتقدان، این پروژه پرسش‌هایی درباره شفافیت، نفوذ اهداکنندگان و پایبندی به هنجارهای دیرینه اخلاقی و نظارتی مطرح می‌کند.