به گزارش خبرنگار مهر، عرضه مواد شوینده به‌صورت فله‌ای و بدون بسته‌بندی مشخص در بازار، به یکی از موضوعات مورد توجه نهادهای نظارتی تبدیل شده است؛ محصولاتی که اگرچه با قیمت پایین‌تری به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شوند، اما به دلیل نبود اطلاعات شفاف درباره تولیدکننده، ترکیبات و کیفیت، نگرانی‌هایی درباره سلامت و ایمنی آن‌ها وجود دارد.

در همین راستا، اداره‌کل استاندارد استان تهران از ورود جدی به موضوع عرضه شوینده‌های فله‌ای خبر داده و نسبت به خرید و مصرف این محصولات هشدار داده است.

شوینده‌های فله‌ای تأییدیه استاندارد ندارند

قاسم فدوی، مدیرکل استاندارد استان تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عرضه شوینده‌های فله‌ای و علت قیمت پایین‌تر این محصولات اظهار کرد: عرضه مواد شوینده به‌صورت فله‌ای مورد تأیید سازمان ملی استاندارد نیست؛ چراکه استاندارد این گروه از محصولات اجباری است. بر همین اساس، توصیه ما به شهروندان این است که شوینده‌های دارای بسته‌بندی معتبر و مشخصات تولیدکننده را خریداری کنند؛ محصولاتی که تولید آن‌ها تحت نظارت سازمان استاندارد و وزارت بهداشت انجام می‌شود.

قیمت پایین‌تر لزوما به معنای حذف هزینه بسته‌بندی نیست

وی با اشاره به مخاطرات احتمالی استفاده از شوینده‌های فله‌ای اظهار کرد: کیفیت این محصولات تحت نظارت و تأیید سازمان استاندارد قرار ندارد و مصرف آن‌ها می‌تواند سلامت افراد را به خطر بیندازد. همچنین ممکن است میزان مواد مؤثره موجود در ترکیبات این شوینده‌ها کمتر از حد استاندارد باشد و کارایی لازم را نداشته باشند.

فدوی با رد این ادعا که قیمت پایین‌تر شوینده‌های فله‌ای ناشی از حذف هزینه بسته‌بندی است، افزود: ارزان‌تر بودن این محصولات لزوماً به کاهش هزینه‌های بسته‌بندی مربوط نمی‌شود، بلکه می‌تواند ناشی از استفاده از مواد اولیه نامرغوب و پایین بودن کیفیت محصول نهایی باشد؛ از این رو خرید و مصرف آن‌ها به هیچ‌وجه توصیه نمی‌شود.

وی در ادامه، نبود امکان رهگیری مشخصات و ترکیبات شوینده‌های فله‌ای را از دیگر مخاطرات این محصولات دانست و گفت: در این اقلام اطلاعاتی مانند هویت تولیدکننده، تاریخ تولید و فرمولاسیون محصول مشخص نیست و به همین دلیل امکان بررسی میزان حساسیت‌زایی و ارزیابی آسیب‌های احتمالی آن‌ها برای پوست و دستگاه تنفسی مصرف‌کنندگان وجود ندارد. این در حالی است که در شوینده‌های دارای بسته‌بندی معتبر، مشخصات تولیدکننده، شناسه رهگیری و تاریخ تولید درج شده و امکان نظارت و ارزیابی کیفیت آن‌ها مطابق ضوابط قانونی فراهم است.

ورود استاندارد به بازار برای جلوگیری از توزیع شوینده‌های فله‌ای

مدیرکل استاندارد استان تهران درباره اقدامات نظارتی برای مقابله با عرضه این محصولات نیز توضیح داد: با توجه به اینکه عرضه فله‌ای مواد شوینده به‌تازگی در بازار رواج پیدا کرده، اداره‌کل استاندارد استان تهران نیز بررسی این موضوع را در دستور کار قرار داده و به حوزه عرضه این محصولات در سطح بازار ورود کرده است تا از توزیع آن‌ها جلوگیری کند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه مصرف‌کنندگان به مشخصات و اعتبار محصولات هنگام خرید ادامه داد: اولویت اصلی در این زمینه، آگاهی و هوشیاری مردم و خودداری از خرید شوینده‌های فاقد بسته‌بندی معتبر است. اطلاعاتی مانند هویت تولیدکننده، تاریخ تولید و مشخصات محصول باید به‌صورت شفاف روی بسته‌بندی درج شده باشد تا امکان رهگیری و ارزیابی کیفیت آن وجود داشته باشد.

فدوی با اشاره به ضرورت بررسی تخلفات احتمالی در این حوزه خاطرنشان کرد: چنانچه هر نهاد یا مجموعه‌ای اقدام به عرضه شوینده‌های فله‌ای کرده باشد، اداره‌کل استاندارد بر اساس وظایف و اختیارات قانونی خود به موضوع ورود خواهد کرد و ضمن بررسی کیفیت و انطباق این محصولات با الزامات استاندارد، نتایج بررسی‌ها را به‌صورت شفاف به اطلاع مردم خواهد رساند.