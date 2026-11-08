به گزارش خبرنگار مهر، مجید خطیبی ، صبح یکشنبه، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حادثه تصادف در محور فرعی چرمشهر به ورامین، در محدوده اتوبان حرم تا حرم رخ داد که طی آن سه دستگاه خودرو با یکدیگر برخورد کردند و دو نفر مصدوم شدند.

وی افزود: پس از اعلام حادثه، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات امامزاده عبدالله جمعیت هلال‌احمر ورامین بلافاصله به محل اعزام شد و پس از ارزیابی صحنه و ایمن‌سازی محدوده، عملیات رهاسازی مصدومان را آغاز کرد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر ورامین ادامه داد: در این عملیات، راننده خودروی نیسان با انجام عملیات نجات فنی از داخل خودرو خارج شد و مصدوم دوم نیز پس از رهاسازی برای ادامه اقدامات درمانی به عوامل اورژانس تحویل داده شد.

خطیبی با اشاره به دوطرفه بودن مسیر و ترافیک سنگین ناشی از حادثه گفت: نجاتگران با همکاری عوامل پلیس راهور، از ابتدای عملیات تا پایان آن، اقدامات لازم برای تثبیت صحنه، ایمن‌سازی محدوده و تسهیل روند امدادرسانی را انجام دادند.