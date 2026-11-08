یه گزارش خبرگزاری مهر، مراسم بزرگداشت چهلمین روز ارتحال مرجع عالیقدر جهان تشیع، حضرت آیت‌الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی، همراه با روضه سالانه ایام فاطمیه علمای زنجان، روز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه در مسجد جامع (سید) زنجان برگزار می‌شود.

این مراسم با هدف بزرگداشت یاد و خاطره این مرجع عالیقدر و پاسداشت جایگاه علمی و معنوی علما و مراجع دینی برگزار خواهد شد.

در این آیین، آیت‌الله شعبانی، نماینده ولی‌فقیه در استان همدان و امام جمعه همدان، به ایراد سخنرانی می‌پردازد.

همچنین روضه سالانه ایام فاطمیه علمای زنجان از دیگر بخش‌های این مراسم خواهد بود.

این مراسم روز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه، ساعت ۱۵ در مسجد جامع (سید) زنجان برگزار می‌شود و از عموم برادران و خواهران برای حضور در این آیین دعوت شده است.