کامران غضنفری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد شهرداری تهران در مدیریت بارندگی‌های اخیر، اظهار کرد: در مسیرهایی که طی این مدت در سطح شهر تردد داشتم، با مشکل خاصی در زمینه آب‌گرفتگی معابر مواجه نشدم.

وی در ادامه با اشاره به بارندگی‌هایی که از شب گذشته در تهران آغاز شده و تا زمان انجام این گفتگو ادامه داشته است، گفت: در مسیرهایی که شخصاً تردد کردم، با وجود بارندگی، آب‌گرفتگی قابل توجهی در سطح خیابان‌ها مشاهده نکردم.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به مدیریت اعمال شده برای روان سازی تردد در خیابان‌ها و معابر، گفت: البته ممکن است در برخی نقاط دیگر شهر مشکلاتی وجود داشته باشد، اما در مسیرهایی که بنده حضور داشتم، مسئله حادی از نظر آب‌گرفتگی معابر مشاهده نکردم.