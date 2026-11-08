به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خمیر، بارش‌های اخیر موجب آبگیری گسترده سازه‌های آبخیزداری در سطح شهرستان شده است؛ به‌طوری‌که از مجموع ۷۰ سازه آبخیزداری احداث‌شده در مناطق مختلف شهرستان، حدود یک میلیون مترمکعب آب مهار و ذخیره‌سازی شده است.



این میزان آبگیری، نقش مهمی در مهار و کنترل رواناب‌های سطحی، کاهش خطر سیلاب، تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی، تقویت منابع آبی و حفظ پوشش گیاهی و مراتع منطقه دارد.



اجرای طرح‌های آبخیزداری از جمله اقدامات مؤثر در مدیریت منابع آب و خاک، مقابله با آثار خشکسالی و تقویت تاب‌آوری اکوسیستم‌های طبیعی به شمار می‌رود و می‌تواند زمینه بهره‌مندی پایدار از نزولات آسمانی را فراهم کند.



