سرهنگ محمد امیر مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار کرد: استان قزوین میزبان هفت شهید گمنام دوران دفاع مقدس خواهد بود و مردم این دیار با استقبال از پیکرهای مطهر این شهدا، بار دیگر ارادت خود را به فرزندان روح‌الله و آرمان‌های دفاع مقدس نشان خواهند داد.

وی با اشاره به برنامه‌های استقبال در روز یکشنبه ۱۷ آبان افزود: نخستین مراسم ساعت ۱۵ در شهر آبیک و با حضور مردم و مسئولان برگزار می‌شود. پس از آن، ساعت ۱۸، مراسم استقبال در خیابان نادری قزوین، مقابل ستاد کنگره شهدای استان، برگزار خواهد شد.

مقدم ادامه داد: سومین برنامه نیز ساعت ۲۰ در شهر الوند و هم‌زمان با تجمع شبانه مردم شهرستان البرز برگزار می‌شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان قزوین با بیان اینکه برنامه‌های میزبانی از شهدا از ۱۸ تا ۲۱ آبان در شهرستان‌های استان ادامه خواهد داشت، گفت: در این روزها پیکرهای مطهر شهدا در برنامه‌های مدارس، مساجد و هیئت‌های مذهبی حضور می‌یابند.

وی افزود: برگزاری تجمعات شبانه مردمی با محوریت میادین شهرها و با حضور پیکرهای مطهر شهدا نیز از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این ایام است.

شب وداع با ۷ شهید در مسجد امام حسن عسکری(ع)

مقدم با اشاره به برگزاری مراسم شب وداع با شهدا در روز پنجشنبه ۲۱ آبان اظهار کرد: این مراسم با حضور مردم و خانواده‌های معظم شهدا در مسجد امام حسن عسکری(ع) واقع در خیابان کوثر دوم قزوین برگزار خواهد شد.

وی درباره برنامه پایانی میزبانی استان از شهدا گفت: مراسم تشییع پیکر مطهر هفت شهید گمنام، صبح روز جمعه و هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، از ساعت ۸ صبح از میدان میرعماد آغاز می‌شود و تا خیابان نادری، میدان آزادی و میعادگاه نماز جمعه ادامه خواهد داشت.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان قزوین با دعوت از مردم برای حضور در این مراسم‌ها، تأکید کرد: حضور مردم ولایتمدار استان در آیین استقبال و تشییع شهدا، جلوه‌ای از تجدید عهد با آرمان‌های شهدا و قدردانی از فداکاری‌های آنان خواهد بود.

مقدم در بخش دیگری از سخنان خود درباره محل تدفین شهدا گفت: یکی از این شهدا در مدرسه علمیه کوثر شهر قزوین، شهید دیگر در شهرک نظام‌آباد قزوین، یک شهید در روستای شیرین‌سو از توابع طارم سفلی و شهید دیگر در مجتمع فرهنگی حضرت ابوالفضل(ع) شهر الوند به خاک سپرده خواهند شد.

وی افزود: جزئیات مربوط به محل تدفین سه شهید دیگر و برنامه‌های مرتبط با آن‌ها متعاقباً اعلام خواهد شد.