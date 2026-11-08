مهدی رحیم‌آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه از امروز، یکشنبه، پیکر مطهر شهدای گمنام برای تجدید میثاق به شهرستان‌های استان منتقل می‌شود، اظهار کرد: این برنامه در سه محور انجام می‌شود که در محور شهید محمدرضا ثقفی‌فر، پیکر شهدا یکشنبه به طبس، دوشنبه به عشق‌آباد، سه‌شنبه به بشرویه و چهارشنبه به فردوس منتقل می‌شود.

وی تصریح کرد: در محور دوم با عنوان شهید هاشم میری‌بقال نیز پیکر شهدا یکشنبه به سرایان، دوشنبه به زیرکوه، سه‌شنبه به درمیان و چهارشنبه به نهبندان منتقل می‌شوند.

رحیم‌آبادی در ادامه گفت: در محور سوم با عنوان شهید حسین محمدآبادی نیز پیکر شهدای موردنظر دوشنبه به خوسف و چهارشنبه به سربیشه منتقل می‌شوند و روز سه‌شنبه پیکر این شهدا برای حضور در مدارس، دانشگاه‌ها و مساجد در بیرجند خواهند بود.

مسئول روابط عمومی اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان همچنین اظهار کرد: بیرجند از ۱۷ تا ۲۲ آبان‌ماه میزبان پیکر دو شهید گمنام خواهد بود و پنجشنبه‌شب مراسم وداع با پیکر مطهر شهدای گمنام در میدان اجتماعات شهید رئیسی بیرجند برگزار می‌شود.

رحیم‌آبادی تصریح کرد: ساعت ۸:۳۰ صبح روز جمعه نیز تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام از کهف‌الشهدای بیرجند در بلوار شهید آیت‌الله مدرس آغاز می‌شود.

به گفته وی، در این روز پیکر یک شهید گمنام پس از انجام مراسم و اقامه نماز توسط آیت‌الله عبادی، در اداره‌کل دادگستری استان به خاک سپرده می‌شود و پیکر دو شهید گمنام نیز به قاین منتقل می‌شود.

وی همچنین خاطرنشان کرد: روز شنبه پیکر مطهر دو شهید گمنام در قاین تشییع می‌شوند و پس از انجام این مراسم، پیکر یک شهید گمنام به بیرجند منتقل می‌شود و روز یکشنبه ۲۴ آبان، پیکر یک شهید گمنام در دانشگاه فرهنگیان قاین تدفین می‌شود.