به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر یکشنبه مراسم استقبال از پیکر مطهر ۱۶ شهید گمنام دوران دفاع مقدس، با حضور گسترده مردم ولایتمدار و شهیدپرور بندرعباس در آستان مقدس امامزاده سید مظفر (ع) برگزار شد.

این شهدا که روز گذشته و به صورت زمینی وارد استان هرمزگان شده‌بودند، ابتدا در شهر حاجی آباد مورد استقبال مردمی قرار گرفتند.

سرهنگ حمیدرضا زارعی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت هرمزگان اظهار کرد: پیکر مطهر این ۱۶ شهید والامقام در عملیات‌های والفجر مقدماتی، والفجر ۲، کربلای ۴ و ۵ و عملیات عاشورا، در مناطق عملیاتی شرق دجله، فکه، شلمچه، مهران و زبیدات تفحص شده است.

وی افزود: روز گذشته، پیکر مطهر ۱۷ شهید گمنام دوران دفاع مقدس برای برگزاری مراسم تشییع و تدفین وارد استان هرمزگان شد که پیکر یکی از این شهدا در شهرستان حاجی‌آباد در حال تشییع است.

وی با اشاره به مراسم تشییع شهدای گمنام در بندرعباس گفت: پیکر مطهر این شهدا روز جمعه ۲۲ آبان، ساعت ۸:۳۰ صبح، با حضور مردم شهیدپرور استان از میدان امام خمینی (ره) بندرعباس تشییع می‌شود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس هرمزگان افزود: پیکر مطهر این شهدای والامقام پس از تشییع، در شهرهای بندرعباس، میناب، رودان، بندرخمیر، قشم، جاسک، سیریک، حاجی‌آباد، بشاگرد و جزیره کیش به خاک سپرده می‌شود.