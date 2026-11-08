به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران در چهارصد و چهل و پنجمین جلسه شورا در جریان بررسی اصلاحیه مصوبه بهای خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر تهران با اشاره به جزئیات این مصوبه، اظهار کرد: با توجه به ملاحظاتی که داشتیم عمر آسفالت یا کمتر از چهار سال یا بیشتر از آن است. بهای ترمیم روکش برای آسفالت با عمر بالاتر از چهار سال دریافت نمی شود و تنها برای ترمیم آسفالت با عمر کمتر از چهار سال است.

وی با بیان اینکه این لایحه مفصل است و جزئیات فراوانی دارد، یادآور شد: برای میزان حفاری بازه‌های طولی مشخص شده و برای زمان نیز بازه‌های هفته‌ای تعیین شده است.

تشکری هاشمی با تأکید بر اینکه تمام تلاش ما این بود که تمام ابعاد را ببینیم، تصریح کرد: سعی ما این بود که هم مشکلی برای دستگاه های خدمات رسان ایجاد نشود و هم شهرداری تهران به بهترین شکل خدمات رسانی کند. ما در این مصوبه تلاش کردیم برای افزایش عمر آسفالت ملاحظات لازم را در نظر بگیریم.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا گفت: یک هماهنگی و توافق بین معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران با دستگاه های خدمات رسان برای زمان آسفالت و همچنین زمان حفاری ها انجام می شود که پس از آسفالت، حفاری انجام نشود.

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در رابطه با اجرای فیبر نوری در پایتخت، گفت: متأسفانه مصوبه ما در خصوص فیبر نوری لغو شده و گفته اند باید از سازمان تنظیم مقررات مجوز اخذ شود. بر مبنای قانون وزارت راه و شهرسازی و شهرداری مشکلی در این زمینه ندارند و اجرای فیبر نوری توسط این دو مجموعه نیازی به مجوز سازمان تنظیم مقررات ندارد. ظاهراً دوستان به این بند قانون توجه نکردند.

وی افزود: ما در این زمینه پیگیری هایی را انجام دادیم و امیدواریم این اصلاحات سریعتر اعمال شود.

چمران با بیان اینکه پیش از این چنین بود که تا دوسال پس از آسفالت یک معبر حفاری صورت نگیرد، گفت: دستگاه های خدمات رسان نیز می گفتند که چون بودجه آنها توسط دولت تأمین می شود، باید منتظر تأمین بودجه بمانند و سپس حفاری کنند. برنامه این دستگاه‌ها هم باید تنظیم شود و درست نیست که پس از آسفالت، مجدداً حفاری صورت بگیرد.

سید محمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورا اعلام کرد: در مواردی می بینیم که شهرداری معابر را آسفالت می کند و بعد از چند ماه یک دستگاه خدمات رسانی در طول مسیر حفاری می‌کند و تا هر اندازه هم مبلغ آن را پرداخت کند، وضعیت آسفالت در آن محدوده به شرایط عادی بر نمی‌گردد و پستی و بلندی هایی دارد.

وی اضافه کرد: باید الزاماتی در نظر گرفته شود که تا دو سال پس از آسفالت معبر، مجوز حفاری به دستگاه های خدمات رسان داده نشود. حفاری‌های موضعی مشکلی ندارد اما اینکه در طول مسیر حفاری می کنند، به آسفالت معابر آسیب می زند.

سید عبدالمهدی حسینی مدیرکل برنامه ریزی معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران با بیان اینکه از سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۰ هزار مجوز حفاری به دستگاه های خدمات رسان داده ایم، اظهار کرد: طبیعتاً مناطق ۲۲ گانه برنامه های مجموعه های خدمات رسان را در جلسات بررسی می کنند. تلاش ما این است که اقدامات غیرضروری در معابر با آسفالت نو توسط مجموعه های خدمات رسان صورت نگیرد.

گفتنی است اصلاحیه مصوبه بهای خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر تهران با حداکثر آراء موافق به تصویب رسید.