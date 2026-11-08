به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نوری، ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به توسعه خدمات تخصصی درمانی بیمارستان شهدای سلامت اعلام کرد: نخستین پروتکل شیمی‌درمانی تزریقی در بخش انکولوژی این مرکز با موفقیت کامل برای یک بیمار ۷۵ ساله مبتلا به سرطان ریه اجرایی شد.

وی افزود: این اقدام تخصصی در راستای کاهش عوارض جانبی و افزایش اثربخشی روند درمان بیماران مبتلا به انواع تومورها صورت گرفته و حاصل هم‌افزایی نزدیک تیم پزشکی انکولوژی و کادر پرستاری بخش شیمی‌درمانی است.

نوری در پایان خاطرنشان کرد: بیمارستان شهدای سلامت با تکیه بر ظرفیت‌های نوین خود، مصمم است روند گسترش خدمات بالینی را به منظور پاسخگویی جامع‌تر به نیازهای درمانی مراجعان با قوت ادامه دهد.