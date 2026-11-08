محمد سبزه‌زار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این سامانه سبب رگبار و رعدوبرق در اغلب مناطق بویژه مناطق شمالی، شمال شرقی، شرقی و جنوب شرقی خواهد شد، افزود: با توجه به شدت بارش‌ها، آبگرفتگی معابر عمومی، سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌های فصلی پیش‌بینی می‌شود.

وی بیان کرد: به دلیل ضرایب بالای ناپایداری، وزش باد متوسط تا شدید و طوفان لحظه‌ای، احتمال صاعقه، ریزش تگرگ در نقاط مستعد و خیزش گردوخاک محلی در مناطق جنوب غربی مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان توضیح داد: تا روز پنجشنبه شاهد روند کاهش محسوس دما خواهیم بود و شمال خلیج فارس نیز تا روز سه‌شنبه مواج و همراه با رگبار و رعدوبرق خواهد بود و از روز چهارشنبه استان تحت تأثیر سامانه بارشی ضعیفی قرار می‌گیرد.

وی در خصوص دمای نقاط مختلف استان گفت: در شبانه‌روز گذشته رامشیر و امیدیه با دمای ۳۴.۲ و دزپارت با دمای ۱۰.۷ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز نیز به بیشینه دمای ۳۲ و کمینه دمای ۱۹.۴ درجه سانتی‌گراد رسیده است.