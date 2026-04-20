محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، فعالیت سامانه بارشی تا اوایل چهارشنبه در استان تداوم خواهد داشت؛ به‌طوریکه طی امروز در اغلب نقاط، به‌ویژه در نیمه شمالی و بخش‌های مرکزی و طی فردا در اغلب نقاط استان به‌ویژه در بخش‌های جنوب‌غربی، جنوبی، جنوب‌شرقی و مناطق شمالی سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید و گاهی تندباد لحظه‌ای و ریزش تگرگ در نقاط مستعد خواهد شد.

وی گفت: با توجه به ماهیت سامانه‌های همرفتی فصل بهار، احتمال شدت گرفتن بارش‌های نقطه‌ای، آبگرفتگی معابر شهری، طغیان رودخانه‌های فصلی و سیلابی شدن مسیل‌ها نیز مورد انتظار است. شمال خلیج فارس نیز در این ایام مواج و همراه با رگبار و رعدوبرق خواهد بود.

سبزه‌زاری افزود: در روز چهارشنبه نیز احتمال رگبار و رعدوبرق پراکنده در ارتفاعات استان دور از انتظار نیست.

وی درباره وضعیت دمای استان توضیح داد: در شبانه‌روز گذشته امیدیه با دمای ۳۷.۵ و دزپارت با دمای ۱۲ درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان بیان کرد: در شبانه‌روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۳۵.۸ و کمینه دمای ۲۰.۷ درجه سانتی‌گراد رسیده است.