به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیروس دریکوند ظهر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانه ای بیان کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان رامشیر در راستای مبارزه با قاچاق سوخت، حین گشت‌زنی در سطح شهرستان به یک دستگاه کامیون تانکردار حامل سوخت مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران پلیس ضمن هماهنگی با مرجع قضائی به بازرسی از خودروی توقیفی پرداختند و موفق شدند ۳۰ هزار لیتر سوخت از نوع گازوئیل را که به‌صورت غیرقانونی و خارج از شبکه توزیع حمل می‌شد، را کشف کنند که کارشناسان ارزش ریالی سوخت کشف‌شده را بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال برآورد کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان با اشاره به دستگیری متهمان و معرفی آنان به مرجع قضائی تصریح کرد: قاچاق سوخت لطمه بزرگی به اقتصاد ملی کشور وارد می‌کند و هر ساله شاهد تلفات جانی زیادی در اثر تردد خودروهای قاچاقچیان سوخت هستیم.