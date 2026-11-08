به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین نجفی اظهار کرد: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با پدیده قاچاق ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با دریافت اطلاعاتی از نگهداری و قاچاق سوخت در یک انبار مطلع شدند و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران پس از انجام بررسی‌های تخصصی، اشراف اطلاعاتی و اقدامات فنی پلیسی و با هماهنگی مقام قضایی در بازرسی از این انبار موفق به کشف ۲۳ هزار و ۳۰۰ لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع شدند.

فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به کشف ۹۰ گالن مخصوص پُر کردن سوخت و ۲ دستگاه کامیون در محل پایش، تصریح کرد: در این رابطه انبار مذکور پلمب شد و کارشناسان ارزش سوخت کشف‌شده را افزون بر ۳۷ میلیارد ریال برآورد کردند.

سردار نجفی در پایان خاطرنشان کرد: در این زمینه چهار متهم دستگیر شده و با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.