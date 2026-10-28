کشف ۱۹ هزار لیتر سوخت قاچاق در اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیروس دریکوند پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان در راستای مبارزه با قاچاق سوخت، حین گشت‌زنی در سطح شهرستان اهواز به یک دستگاه کامیون تانکردار حامل سوخت مشکوک شدند و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران پلیس ضمن هماهنگی با مرجع قضائی به بازرسی از خودرو پرداخته و موفق شدند ۱۹ هزار لیتر سوخت از نوع گازوئیل که به‌صورت غیرقانونی و خارج از شبکه توزیع حمل شده بود را کشف کنند که کارشناسان ارزش ریالی سوخت کشف‌شده را بالغ بر ۳۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان بیان کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی داده شد.