به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محسن حیدری پیش از ظهر امروز یکشنبه در نشست مردمی نهضت خونخواهی با اشاره به مبانی فقهی و قرآنی این موضوع، افزود: این مسئله در چارچوب ابواب فقهی قصاص، دفاع، حد محاربه، انتقام الهی به دست مؤمنان و خونخواهی یا همان طلب ثار قابل تحلیل و بررسی است.

وی در تشریح مبنای دفاع تصریح کرد: در جنگ تحمیلی آمریکا و صهیونیست‌ها علیه ایران، خون آمران و فرماندهان آن جبهه حتی اگر مباشرت در کشتن مسلمانی نداشته باشند مباح است و از نظر شرع، اقدام برای از بین بردن آن‌ها واجب است و همچنین آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها مصداق محارب با خدا و مفسد فی‌الارض هستند.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، مراحل سه‌گانه انتقام خون رهبر شهید را تبدیل شعار انتقام به حرکت جهانی، برنامه‌ریزی رزمندگان برای مجازات آمران و جنایتکاران آمریکایی و صهیونیستی و در نهایت نابودی کامل رژیم اشغالگر قدس و اخراج آمریکا از غرب آسیا برشمرد.