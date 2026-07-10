تشییع رهبر شهید وحدت امت اسلامی را به رخ جهانیان کشید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد باقری ارومی در خطبه های نماز جمعه این هفته ضمن تسلیت سالروز شهادت امام سجاد(ع) به بیان شرایط سخت دوران امامت ایشان و تلاش های مجاهدانه آن امام بزرگوار در روشنگری حادثه کربلا و تربیت امت اسلامی در برابر ظلم و فساد بنی امیه در قالب دعا و مناجات پرداخت.

وی حضور با شکوه و چند ده میلیونی مردم در مراسم وداع و بدرقه و تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی و خانواده ایشان را نشانه عمق علاقه و ارتباط امت و امامت خواند و افزود: این تشییع بی نظیر نشان داد ولایت و رهبری در جان و دل مردم ایران و آزادگان جهان جا دارد.

امام جمعه منطقه مرزی ارشق از دولت و مردم عراق به خاطر استقبال و حضور بی سابقه و اربعین گونه در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی نهایت تقدیر و تشکر را به جا آورد و خاطرنشان کرد: سالها تلاش دشمنان و بیگانگان برای ایجاد تفرقه و جدا کردن امت های اسلامی بی نتیجه مانده و این حضور با شکوه نماد وحدت و اتحاد دو کشور بود.

حجت الاسلام و المسلمین باقری ارومی خونخواهی رهبر شهید و شهدای مظلوم کشور را خواسته و مطالبه همه تشییع کنندگان دانست و خاطرنشان کرد: اکنون طومار انتقام و خونخواهی امضای چند ده میلیونی دارد و باید با قاطعیت انتقام خون شهیدان گرفته و جنایتکاران و عاملان و آمران و مسببان آن به سزای عمل ننگین خود برسند.

وی تأکید کرد: قصاص ترامپ و نتانیاهو قدم اول این خونخواهی و قدم های بعدی خروج آمریکا و پایگاه های نظامی آنها از منطقه و انتقام نهایی روزی خواهد بود که رژیم صهیونی و استکبار جهانی به طور کامل از بین بروند و قدس شریف آزاد گردد.

امام جمعه منطقه مرزی ارشق ضمن محکوم کردن نقض عهد دوباره آمریکا و زیر پا گذاشتن تفاهم نامه اسلام آباد، تهاجم دوباره به کشور و تخریب زیرساخت های آن را نشانه تداوم دشمنی آمریکا با مردم ایران دانست و تصریح کرد: امیدوارم کسانی که روزی منتظر کمک های ترامپ بودند از خواب غفلت بیدار شوند و ببیند که خودباوری و استقلال بهترین کمک خودمان به کشور و مردم عزیز ایران است.