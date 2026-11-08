به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش باقرجوان، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز از وقوع سیلاب و ریزش گل‌ولای در سه نقطه از محور کرج–کندوان در محدوده سرودار خبر داد.

وی اظهار کرد: بامداد یکشنبه ۱۷ آبان، در پی بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب، گل‌ولای در سه نقطه از محدوده سرودار به سطح جاده سرازیر شد که با حضور راهداران، عملیات پاکسازی و بازگشایی مسیر انجام گرفت.

وی افزود: طی ۴۸ ساعت گذشته، سیلاب در مجموع در ۶ نقطه از محور کرج–کندوان جاری شده که با آماده‌باش نیروهای راهداری، عملیات پاکسازی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شده است.