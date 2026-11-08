به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رسول قنبری اظهار کرد: بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی زانتیا به رانندگی یک زن ۲۵ ساله در محور آبپخش به برازجان یک کودک پنج‌ساله جان باخت.

وی ادامه داد: یک دستگاه خودروی پژو پارس در بزرگراه سیراف، پس از محدوده دولت‌آباد به سمت خورموج دچار حادثه شد که بر اثر آن راننده و سرنشین جلو در دم جان باختند و یک دختر ۱۰ ساله دیگر مصدوم شد.

قنبری بیان کرد: در این حادثه، خودرو پس از طی مسافتی با آثار کشیدگی لاستیک روی آسفالت، از مسیر خارج و پس از برخورد با خاکریز دهانه پل، به هوا پرتاب و در نهایت به صورت واژگون روی سطح جاده متوقف شد.

وی با اشاره به انتقال مصدوم این حادثه به بیمارستان خورموج گفت: علت وقوع این تصادف، ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه تشخیص داده شده است.