به گزارش خبرگزاری مهر، معرفت خدابنده جلودار، مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل، از شناسایی ۵۰۳ مورد سرقت و مصرف غیرمجاز گاز طبیعی در سطح استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و اظهار کرد: در این زمینه اقدامات قانونی و نظارتی لازم انجام شده و ۱۱ پرونده نیز برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شده است.

وی با اشاره به توزیع این موارد در سطح استان افزود: از مجموع موارد شناسایی‌شده، ۲۸۷ مورد مربوط به شهرستان اردبیل و ۲۱۶ مورد مربوط به سایر شهرستان‌های استان است و با تشدید نظارت‌ها و اقدامات عملیاتی، موارد سرقت و انشعابات غیرمجاز گاز نسبت به مدت مشابه سال گذشته روند کاهشی داشته است، درحالی‌که تعداد این موارد در سال ۱۴۰۴ به یک هزار و ۴ مورد رسیده بود.

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل با اشاره به مصادیق تخلف ادامه داد: دست‌کاری کنتور، نصب رابط و ایجاد انشعابات غیرمجاز از مهم‌ترین مصادیق تخلف محسوب می‌شود و این اقدامات علاوه بر تضییع حقوق عمومی و آسیب به سرمایه‌های ملی، خطر نشت گاز، انفجار و آتش‌سوزی را به دنبال دارد و می‌تواند پایداری شبکه گازرسانی را نیز با مشکل مواجه کند.

خدابنده جلودار در پایان با تأکید بر تداوم برخورد قاطع با متخلفان یادآور شد: از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه دست‌کاری کنتور یا انشعاب غیرمجاز، موضوع را از طریق شماره شبانه‌روزی امداد گاز ۱۹۴ اطلاع دهند تا برخورد قانونی لازم انجام شود.