به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، کریستین مونجیو، فیلمساز برنده نخل طلا که با جدیدترین فیلمش «فیورد» یا «آبدره» نماینده رومانی برای بهترین فیلم بلند بین‌المللی در اسکار است، رهبری هیئتی از کشورش را در بازار فیلم آمریکا برعهده دارد. بازار فیلم آمریکا که به زودی برگزار می‌شود، برای اولین بار بر یک کشور تمرکز می‌کند و رومانی را به عنوان آن کشور برگزیده است.

بازار فیلم آمریکا این ابتکار جدید را با همکاری گروه «چتر فیلمسازان خلاق رومانیایی» در بازار امسال که از ۱۰ تا ۱۵ نوامبر (۱۹ تا ۲۴ آبان) در لس‌آنجلس برگزار می‌شود، تجربه می‌کند.

در این بازار هیئت رومانیایی یک فضای نمایشگاهی اختصاصی برای برگزاری جلسه با خریداران بین‌المللی و شرکای صنعتی در اختیار خواهد داشت.

در این رویداد فیلم‌های رومانیایی هم به نمایش درمی‌آیند که درام روانشناختی «کوماتوژن» ساخته ایگور کوبیلانسکی فیلمساز اهل مولداوی، مستند دوچرخه‌سواری «رفته» ساخته آندری داسکالکسو، درام «استوار» ساخته لیگیا سیورنی که در زمان وقوع جنگ در اوکراین اتفاق می‌افتد و فیلم مهیج «چرخه» ساخته والریو آندریوتا از جمله آنها هستند.

مونجیو همچنین از سخنرانان پنلی با عنوان «فراتر از موج نو: رومانی به عنوان شریک تولید بعدی شما» که در ۱۴ نوامبر برگزار می‌شود، خواهد بود. والنتین ساوو مدیر کل دفتر فیلم و سرمایه‌گذاری در فرهنگ رومانی، آلما باکولا رئیس تولید و شریک «آیکون فیلمز» مستقر در بخارست و یولیانا تارنوچی، گابریل پوپسکو و یونوتس یونسکو تهیه‌کنندگان شناخته شده رومانیایی از دیگر حاضران در صحنه این پنل هستند.

مونجیو گفت: امسال در هر جشنواره بزرگ، یک فیلم رومانیایی جایزه گرفت. من معتقدم فیلم‌های رومانیایی پتانسیل واقعی در بازارهای بین‌المللی دارند؛ نه تنها در جشنواره‌ها، بلکه با مخاطبان گسترده‌تر. او نسبت به جایگاه فیلم جدیدش در کمپین فصل جوایز نیز ابراز خوش‌بینی کرد.

جک برنمن از مسئولان AFM هم با اشاره بر حضور رومانی به عنوان بخشی از این جامعه در طول سال‌ها، گفت باید سهم این کشور در سینمای جهانی محفوظ باشد.

رومانی نامگذاری به عنوان «کشور مورد توجه» در بازار فیلم آمریکا را نقطه عطفی برای کل صنعت سینمای خود خواند و از آن به عنوان دعوتی از خریداران، نمایندگان فروش و تهیه‌کنندگان برای کشف داستان‌ها، استعدادها و مکان‌های رومانیایی و ایجاد همکاری‌های پایدار با ما، یاد کرد.

کریستین مونجیو کارگردان رومانیایی برنده نخل طلا در سال ۲۰۰۷، به عنوان شاخص‌ترین چهره نسل سینماگران موج نوی سینمای رومانی شناخته می‌شود. وی با فیلم «۴ ماه، ۳ هفته و ۲ روز» که نقدی تکان دهنده بر فساد اجتماعی دوران کمونیسم در رومانی بود، موفق به دریافت نخل طلا و جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره فیلم کن شد و سال ۲۰۱۲ با فیلم «آن‌سوی تپه‌ها» موفق به کسب جایزه بهترین فیلمنامه این جشنواره شد. وی سال ۲۰۱۶ با «فارغ‌التحصیلی» جایزه بهترین کارگردانی جشنواره کن را از آن خود کرد. وی پس از کسب نخل طلای جشنواره فیلم کن ۲۰۲۶ برای فیلم درام «فیورد» به دهمین فیلمسازی بدل شد که ۲ بار این جایزه را به دست آورده است.

این فیلم روز پیش جایزه تماشاگران جشنواره جهانی جاکارتا را به جوایز قبلی خود افزود و در حالی که فیلم افتتاحیه جشنواره نیز بود، تنها جایزه بخش فیلم‌های بلند این رویداد را کسب کرد.