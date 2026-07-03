برنده نخل طلا مستقیم راهی اسکار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، فیلم «فیورد» یا «آبدره» ساخته کریستین مونجیو، برنده نخل طلا ۲۰۲۶، بدون نیاز به معرفی از سوی یک کشور به بخش بین‌المللی اسکار راه پیدا کرد.

شرکت نئون، که توزیع‌کننده فیلم برای اکران در سینماها است، تأیید کرده که «فیورد» الزامات آکادمی برای فیلم‌های غیرانگلیسی زبان را برآورده می‌کند. این فیلم دیالوگ‌هایی به زبان‌های انگلیسی، رومانیایی، نروژی و سوئدی دارد و با دستور آکادمی مبنی بر اینکه دیالوگ‌های یک فیلم باید بیش از ۵۰ درصد به زبانی غیر از انگلیسی و با زیرنویس انگلیسی دقیق و خوانا باشد، مطابقت دارد. در میان منتقدان و مخاطبانی که فیلم را در جشنواره کن دیده بودند، در مورد درصد انگلیسی زبان‌ بودن آن ابهام وجود داشت.

این امکان به لطف تغییر مهمی که اسکار اوایل امسال در قوانینش اعلام کرد، حاصل شد زیرا دیگر نیازی نیست که فیلم‌ها توسط کمیته رسمی معرفی یک کشور برای رقابت در بخش بین‌المللی انتخاب شوند و به جای آن یک فیلم غیرانگلیسی زبان اگر برنده یکی از ۶ جشنواره تأیید شده شامل خرس طلایی در برلین، جایزه بهترین فیلم در بوسان، نخل طلای کن، جایزه بزرگ هیئت داوران سینمای جهان در ساندنس، جایزه پلتفرم در تورنتو یا شیر طلایی در ونیز شود مستقیم وارد رقابت اسکار می شود.

فیلم «فیورد» یا «آبدره» که امسال در جشنواره فیلم کن برنده نخل طلا شد، به لطف این قانون به شکل خودکار از این مرز عبور می‌کند هر چند هنوز می‌تواند توسط رومانی یا نروژ انتخاب شود و برای انتخاب رسمی باید شرایط اضافی دیگری را نیز داشته باشد.

در این فیلم سباستین استن و رناته رینسوه در نقش یک زوج محافظه‌کار رومانیایی - نروژی بازی می‌کنند که زندگی‌شان پس از نقل مکان به زادگاه دورافتاده زن در نروژ و تحت نظر قرار گرفتن توسط مقامات محلی برای فرزندانشان، از هم می‌پاشد.

داستان فیلم از پرونده واقعی خانواده بودناریو گرفته شده که فرزندانشان توسط مقامات رفاه کودکان نروژ به زور از خانواده‌شان گرفته شدند.

گای لاج، منتقد ارشد فیلم در ورایتی، در نقد خود این فیلم را «درامی جدید و فوق‌العاده از نظم سیستماتیک و آشفتگی فردی» نامید که مناظر گسترده کوهستانی منطقه را با نگاهی آرام و قدردان به تصویر می‌کشد. در دل این طبیعت باشکوه این انسان است که موشکافانه مورد بررسی قرار گرفته و زشت شده است و این همه زنگ خطر را به صدا در می‌آورد.

این فیلم یک موفقیت قابل توجه برای کارگردان رومانیایی، مونجیو، است که از جمله افتخاراتش می‌توان به فیلم «۴ ماه، ۳ هفته و ۲ روز» برنده نخل طلا و جوایز کارگردانی و فیلمنامه در جشنواره کن برای «فراتر از تپه‌ها» و «فارغ‌التحصیلی» اشاره کرد.

استن پیش از این برای بازی در نقش دونالد ترامپ در فیلم زندگینامه‌ای «شاگرد» نامزد جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد شده بود، در حالی که رینسوه برای اولین بار در درام نروژی «ارزش احساسی» نامزد جایزه اسکار بهترین بازیگر زن شده است.

مسیر جدید جشنواره‌ای آکادمی با الهام از وضعیت فیلم «آناتومی یک سقوط» شکل گرفت، فیلم برنده نخل طلای ۲۰۲۳ ساخته ژوستین تریه که فرانسه از معرفی آن به اسکار خودداری کرد و فیلم در ادامه پنج نامزدی اسکار، از جمله بهترین فیلم، را به دست آورد و برنده جایزه فیلمنامه غیراقتباسی شد.

«یک تصادف ساده» جعفر پناهی، برنده نخل طلای سال گذشته نیز تقریبا چنین مشکلاتی داشت و «دانه انجیر معابد» ساخته محمد رسول‌اف نیز مسیر متفاوتی را پیمود.

۲ عنوان دیگر در سال ۲۰۲۶ قرار است از همین مسیر جشنواره‌ای بهره‌مند شوند. فیلم «نامه‌های زرد» برنده خرس طلایی برلین، به کارگردانی ایلکر چاتاک و به زبان ترکی، نیازی به معرفی توسط آلمان یا ترکیه ندارد. «شرم و پول» برنده جایزه بزرگ هیئت داوران سینمای جهان ساندنس، درامی به زبان آلبانیایی از کارگردان کوزوویی ویسار مورینا با سابقه تولید مشترک در آلمان، کوزوو، اسلوونی، آلبانی، مقدونیه شمالی و بلژیک، از همین حمایت برخوردار است.

«فیورد» قرار است در ۹ اکتبر در سینماها اکران شود.