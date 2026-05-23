نخل طلای کن ۲۰۲۶ به «آبدره» رومانی رسید؛ جایزه بزرگ برای زویاگینتسف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، هفتادونهمین دوره جشنواره فیلم کن، با اهدای جوایز این دوره، دقایقی پیش به کار خود خاتمه داد و نخل طلای خود را به فیلم رومانیایی «آبدره» اهدا کرد.

خاویر آمبروسی و خاویر کالوو برای «توپ سیاه» و پاول پاولیکوفسکی برای «سرزمین پدری» جایزه بهترین کارگردانی را به طور مشترک دریافت کردند. این در واقع دومین جایزه بهترین کارگردانی پاولیکوفسکی در کن است، او سال ۲۰۱۸ نیز برای «جنگ سرد» این جایزه را دریافت کرده بود. آمبروسی و کالوو، که معمولاً از آنها به عنوان «۲ خاویر» یاد می‌شود، برای اولین بار با این فیلم خود به کن راه یافتند.

فیلم «ماجراجویی رویایی» ساخته والسکا گریسباخ کارگردان آلمانی، جایزه هیئت داوران را از آن خود کرد؛ فیلمی گیج‌کننده‌ای که با گذشت زمان، تغییر شکل می‌دهد و داستان زنی را تصویر می‌کند که در منطقه مرزی بین بلغارستان، یونان و ترکیه زندگی می‌کند و قبول می‌کند به دوستش کمک کند اما خودش را به دام جنایتکاران می‌اندازد.

امانوئل مار جایزه بهترین فیلمنامه را برای فیلم «مردی از زمان خود» (با عنوان فرانسوی «نجات دهنده ما») با بازی فوق‌العاده سوان آرلو در نقش هنری مار دریافت کرد. این فیلم به مقاومت فرانسه در طول جنگ جهانی دوم و فرانسه تحت حکومت ویشی می‌پردازد. مطبوعات فرانسه برای اهدای نخل طلا به این فیلم فشار ‌آوردند، اما به نظر می رسد باید با این جایزه اکتفا کنند.

امانوئل ماکیا و والنتین کامپینه جایزه بهترین بازیگر مرد را برای بازی در نقش سربازان بلژیکی که در طول جنگ جهانی اول در فیلم «بزدل» ساخته لوکاس دونت عاشق یکدیگر می‌شوند، به طور مشترک دریافت کردند.

یک اتفاق دیگر در بخش بازیگری؛ ویرجینی افیرا و تائو اوکاماتو جایزه بهترین بازیگر زن را به صورت مشترک برای فیلم «ناگهانی» ساخته ریوسوکه هاماگوچی دریافت کردند.

جایزه دوربین طلایی که به بهترین فیلم بلند اول جشنواره در تمام بخش‌ها اهدا می‌شود، به ماری-کلمنتاین دوسابجامبو برای فیلم «بن ایمانا» که در بخش «نوعی نگاه» به نمایش درآمد، رسید. این فیلم اولین فیلم از کشور رواندا است که تاکنون در این جشنواره به نمایش درآمد.

هیئت داورانی که برندگان این دوره را انتخاب کرد شامل پارک چان-ووک کارگردان کره‌ای به عنوان رئیس هیئت داوران و شامل اعضا؛ فیلمسازان دیگو سسپدس، پل لاورتی، لورا واندل و کلویی ژائو و بازیگران ایزاک دو بانکوله، دمی مور، روث نگا و استلان اسکاشگورد بود.

شرکت نئون قرارداد پخش فیلم‌های بخش رقابتی شامل «ناگهانی، «آبدره»، «امید»، «ببر کاغذی»، «گوسفند در جعبه» و «ناشناخته» را در اختیار داشت و در واقع از ۶ شانس برای کسب یک پیروزی جدید در کن برخوردار بود. این کمپانی نخل طلای کن را از سال ۲۰۱۹ با «انگل» آغاز کرد و پس از آن در سال های بعد با «تیتان»، «مثلث غم»، «آناتومی یک سقوط»، «آنورا» و «یک تصادف ساده» ادامه داد.

فهرست برندگان بخش رقابتی اصلی چنین است:

نخل طلا: «آبدره» ساخته کریستین مونجیو

جایزه بزرگ: «مینوتور» ساخته آندری زویاگینتسف

جایزه هیئت داوران: «ماجراجویی رویایی» ساخته والسکا گریسباخ

بهترین کارگردان: (به صورت مشترک) خاویر کالوا و خاویر

آمبروسی برای «توپ سیاه»؛ پاول پاولیکوفسکی برای «سرزمین پدری»

بهترین بازیگر زن: ویرجینی افیرا و تائو اوکاماتو برای «ناگهانی»

بهترین بازیگر مرد: امانوئل ماکیا و والنتین کامپین برای «بزدل»

بهترین فیلمنامه: امانوئل مار برای «مرد زمانه»

دوربین طلایی: «بن ایمانا» ساخته ماری-کلمنتین دوسابجامبو

نخل طلای فیلم کوتاه: «برای مخالفان»، فدریکو لوئیس

برندگان جوایز فیپرشی

در بخش اصلی: «آبدره» ساخته کریستین مونجیو از رومانی

در بخش نوعی نگاه: «بن ایمانا» ساخته ماری-کلمنتین دوسابجامبو از رواندا

در دیگر بخش‌ها: «یک دختر ناشناخته» ساخته زوو زینگ از چین از بخش هفته منتقدان

در بخش‌های جنبی امسال هم برندگان عبارتند از:

بخش نوعی نگاه

جایزه بهترین فیلم بخش نوعی نگاه: «همیشه» ساخته ساندرا وولنر

جایزه هیئت داوران بخش نوعی نگاه: «فیل‌ها در مه»، ساخته ابیناش بیکرام شاه برای نخستین فیلم بلندش

جایزه ویژه هیئت داوران بخش نوعی نگاه: «پسر آهنی»، ساخته لویی کلیشی

جایزه بهترین بازیگر مرد بخش نوعی نگاه: بردلی فیومونا دمبیسه برای فیلم «پسر کنگو» به کارگردانی رافیکی فاریالا

جایزه بهترین بازیگر زن بخش نوعی نگاه: مارینا د تاویرا، دانیلا مارین ناوارو و ماریانخل ویگاس برای فیلم «همیشه حیوان مادری تو»، به کارگردانی والنتینا مورل

بخش هفته منتقدان

جایزه بزرگ: «لا گرادیوا» ساخته مارین آتلان

جایزه «SACD» برای بهترین فیلمنامه: به طور مشترک به بلرتا باشولی و نیکول بورژا برای فیلم «دوا» تعلق گرفت.

بخش دو هفته کارگردان‌ها

برنده جایزه تماشاگران: «من ساختمان‌ها را می‌بینم که مثل رعد و برق فرو می‌ریزند» ساخته کلیو بارنارد

جایزه «کود دو کور» برای بهترین فیلم بلند فرانسوی: «شانا» ساخته لیلا پینل

بخش لیبل سینماهای اروپا

بهترین فیلم اروپایی: «جانوران بسیار» ساخته سارا آرنولد

بخش سینه فونداسیون

جایزه اول: «لیزر-گربه» به کارگردانی لوکاس آشر از دانشگاه نیویورک، آمریکا

جایزه دوم: «صداهای خاموش» به کارگردانی نادین میسونگ جین از دانشگاه کلمبیا آمریکا

جایزه سوم: به صورت مشترک به «هرگز کافی نیست» به کارگردانی جولیوس لاگوت لارسن از مدرسه عالی سینما لافمیس فرانسه و «سنگ‌های رونده، کاغذهای پرنده» به کارگردانی روزبه گزرسه و ثریا شمسی از دانشگاه فیلم بابلزبرگ کنراد ولف آلمان

بهترین فیلم مستند

جایزه چشم طلایی: فیلم مستند «تمرین‌هایی برای یک انقلاب» ساخته پگاه آهنگرانی