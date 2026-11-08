به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد اظهار کرد: در پی دریافت شکایت‌های متعدد از شهروندان درباره کلاهبرداری از طریق فضای مجازی، موضوع با هدف شناسایی و دستگیری عاملان این اقدامات در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد اعضای این باند با مراجعه به آگهی‌های فروش کالا در سایت‌های دیوار و شیپور، پس از توافق با فروشندگان، رسیدهای پرداخت جعلی ارائه می‌کردند و با فریب مالکان، کالاهای مورد نظر خود را تحویل می‌گرفتند.

رئیس پلیس آگاهی مازندران ادامه داد: کارآگاهان با انجام اقدامات تخصصی، فنی و اطلاعاتی موفق شدند محل اختفای متهمان را شناسایی کرده و در عملیاتی ضربتی اعضای این باند را دستگیر کنند.

سرهنگ خورشاد با اشاره به اعتراف متهمان به ارتکاب ۱۰ فقره کلاهبرداری گفت: اعضای این باند در جریان بازجویی‌ها به خرید کالاهایی از جمله کنسول بازی پلی‌استیشن ۵ و موتورسیکلت با استفاده از رسیدهای جعلی در مناطق شرق مازندران و شهر گرگان اعتراف کردند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده، متهمان برای رسیدگی به اتهامات و طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.