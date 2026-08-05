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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۲۵

انهدام باند سارقان احشام در مازندران

انهدام باند سارقان احشام در مازندران

ساری- باند چهار نفره سارقان حرفه‌ای احشام که با سرقت‌های شبانه از دامداری‌های مازندران موجب خسارت میلیاردی به دامداران شده بودند، با عملیات پلیس آگاهی استان شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سامع خورشید رئیس پلیس آگاهی مازندران از متلاشی شدن یک باند حرفه‌ای سرقت احشام در استان خبر داد و گفت: در جریان این عملیات، چهار نفر از اعضای باند دستگیر و به سرقت ۷۵ رأس دام اعتراف کردند.

سرهنگ خورشاد اظهار کرد: پس از دریافت گزارش‌های متعدد درباره سرقت احشام در نقاط مختلف استان، رسیدگی به پرونده به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی، تحقیقات تخصصی و شناسایی سرنخ‌های موجود، موفق شدند اعضای این باند را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کنند.

رئیس پلیس آگاهی مازندران با بیان اینکه متهمان دامداری‌ها را از پیش شناسایی کرده و در ساعات پایانی شب اقدام به سرقت می‌کردند، تصریح کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد این افراد به سرقت ۱۵ رأس گاو و ۶۰ رأس گوسفند به ارزش تقریبی بیش از ۴۰ میلیارد ریال اعتراف کرده‌اند.

وی ادامه داد: متهمان پس از دستگیری، با حضور کارآگاهان صحنه‌های سرقت را بازسازی کرده و جزئیات نحوه ارتکاب جرائم خود را تشریح کردند.

سرهنگ خورشاد در پایان از دامداران خواست با ارتقای تدابیر حفاظتی، استفاده از دوربین‌های مداربسته و اطلاع‌رسانی سریع موارد مشکوک از طریق سامانه ۱۱۰، پلیس را در پیشگیری از وقوع سرقت یاری کنند.

کد مطلب 6909320

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