به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه سامع خورشاد از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند پنج‌نفره کلاهبرداری در معاملات ماشین‌آلات کشاورزی خبر داد.

وی اظهار کرد: در پی شکایت تعدادی از کشاورزان و با انجام ماه‌ها اقدامات اطلاعاتی از سوی اداره جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان، فعالیت اعضای این باند در دستور کار مأموران قرار گرفت.

رئیس پلیس آگاهی مازندران افزود: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد متهمان با معرفی خود به‌عنوان خریدار، تراکتور و کمباین کشاورزان را با استفاده از چک‌های جعلی خریداری می‌کردند و سپس این ماشین‌آلات را با قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار به فروش می‌رساندند تا در کوتاه‌ترین زمان به وجه نقد دست پیدا کنند.

خورشاد با اشاره به ابعاد این پرونده تصریح کرد: تاکنون ۱۰ نفر از مالباختگان شناسایی شده‌اند و ارزش کلاهبرداری صورت‌گرفته ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی ادامه داد: تمامی اعضای این باند شناسایی شدند و در عملیات‌های جداگانه پلیس دستگیر و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

رئیس پلیس آگاهی مازندران در پایان از کشاورزان خواست در معاملات مربوط به خرید و فروش ماشین‌آلات کشاورزی، پیش از تحویل تراکتور و کمباین، از اصالت چک و هویت خریدار اطمینان حاصل کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را به پلیس اطلاع دهند.