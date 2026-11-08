به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا موسوی مشکینی با بیان اینکه عملیات سرشماری آهوان طی دو روز با هدف برآورد جمعیت، ارزیابی سلامت زیستگاه و تدوین برنامه‌های حفاظتی انجام شد، افزود: در این سرشماری، مجموعاً هزار و ۲۶۷ رأس آهو توسط تیم‌های متخصص و محیط‌بانان این اداره مشاهده و ثبت شدند.

وی افزود: در این سرشماری حدود ۳۵ نفر از محیط‌بانان و کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان حضور داشتند.

موسوی مشکینی با اشاره به افزایش پنج درصدی جمعیت آهوان مناطق حفاظت شده سرخ آباد و فیله خاصه استان زنجان در سال جاری براساس نتایج سرشماری صورت گرفته، گفت: در سال ۱۴۰۴ تعداد هزار و ۲۰۶ رأس آهو در این مناطق سرشماری شده بود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست زنجان با تجلیل از تلاش‌های شبانه روزی محیط‌بانان استان، خاطرنشان کرد: با مدیریت هوشمندانه و نظارت‌های شبانه روزی مامورین یگان حفاظت این اداره، جمعیت این گونه از ۸۴۶ رأس در سال ۱۴۰۰ به هزار و ۲۶۷ رأس در سال ۱۴۰۵ رسیده است.

موسوی ضمن هشدار نسبت به تشدید چالش‌های زیستگاهی در مناطق حفاظت‌شده «سرخ‌آباد» و «فیله‌خاصه»، خاطرنشان کرد: بحران‌های مختلف از جمله تغییرات اقلیمی و بحران آب با توسعه‌های صنعتی و کشاورزی کنترل‌نشده، پایداری زیستگاه‌ها را با تهدید جدی مواجه کرده است علاوه بر این، ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی، فشار ناشی از افزایش جمعیت و حضور بی‌رویه دام‌های اهلی در کنار پدیده شکار غیرمجاز، زنجیره‌ای از تهدیدات را در برابر حیات وحش منطقه ایجاد کرده که نیازمند تدابیر مقتدرانه و اقدامات حفاظتی همه جانبه است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان با تأکید بر اهمیت مدیریت داده‌محور در حفاظت از تنوع زیستی، بیان داشت: طی ماه‌های آینده، عملیات سرشماری در نقاط شاخص از جمله پناهگاه حیات وحش انگوران، منطقه حفاظت‌شده انگوران و مناطق شکار ممنوعه خرمنه سر طارم، خراسانلو ابهر اجرا خواهد شد همچنین سرشماری اختصاصی پرندگان در هشت سایت کلیدی استان نیز هم‌زمان انجام می‌شود تا وضعیت دقیق زیستگاه‌ها و تنوع زیستی منطقه مورد ارزیابی قرار گیرد.