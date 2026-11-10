به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مالمیر آمار تفکیکی تلفات و مصدومان سوانح رانندگی در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ را در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۴ اعلام کرد و از روند افزایشی جان باختگان و مصدومان در محورهای مواصلاتی استان همدان خبر داد.

وی با تشریح جزئیات این آمار اظهار کرد: در حوزه فوتی های تصادفات در ۶ ماهه نخست امسالدر مجموع ۲۴۵ نفر در معابر و محورهای استان جان خود را از دست دادند که این رقم در مقایسه با ۲۱۰ فوتی ثبت شده در مدت مشابه سال گذشته حکایت از افزایش ۱۶.۶ درصدی تلفات جاده‌ای دارد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان در تفکیک آمار فوتی‌ها تصریح کرد: از مجموع ۲۴۵ جان‌باخته در استان همدان ۴۳ نفر در معابر درون شهری جان باخته‌اند که این میزان نسبت به ۳۳ فوتی مدت مشابه سال ۱۴۰۴ با رشد ۳۰.۳ درصدی همراه بوده است.

وی افزود: همچنین ۱۹۲ نفر در محورهای برون‌شهری جان خود را از دست داده‌اند که نسبت به ۱۶۴ فوتی سال گذشته ۱۷.۰۷ درصد افزایش نشان می‌دهد این در حالی است که در مسیرهای خاکی و روستایی نیز ۱۰ نفر فوت کرده‌اند که در مقایسه با ۱۳ فوتی مدت مشابه سال گذشته ۲۳.۰۷ درصد کاهش داشته است.

مالمیر در ادامه به تشریح آمار مصدومان تصادفات پرداخت و افزود: در ۶ ماهه نخست سال جاری در مجموع ۵,۰۷۶ نفر شامل ۳,۵۵۶ مرد و ۱,۵۲۰ زن به عنوان مصدوم سوانح رانندگی به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده‌اند درحالی که آمار مصدومان در ۶ ماهه نخست سال گذشته در مجموع ۴,۳۵۱ نفر شامل ۳,۰۷۸ مرد و ۱,۲۷۳ زن بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان با اشاره به تغییرات جوی و آغاز فصل سرما، هشدارهای مهمی را خطاب به شهروندان و رانندگان مطرح کرد و گفت: با توجه به لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید افقی و وقوع بارش‌های پاییزی و زمستانی عموم شهروندان و مسافران باید تا حد امکان از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: همراه داشتن تجهیزات زمستانی از جمله زنجیر چرخ، اطمینان از سلامت فنی خودرو رعایت سرعت مطمئنه و حفظ فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی از مهم‌ترین الزامات رانندگی در این ایام است تا از بروز حوادث ناگوار و افزایش آمار تلفات جلوگیری شود.