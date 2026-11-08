به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه ایران نوشت: موتورسیکلت به دلایل گوناگونی از جمله سرعت، چابکی در ترافیک، مصرف سوخت پایین و هزینه نسبتاً کمتر نسبت به خودرو، به یکی از رایج‌ترین وسایل حمل‌ونقل در ایران، بویژه در شهرهای بزرگ و پرجمعیت تبدیل شده است. این وسیله نقلیه با وجود مزایای انکارناپذیرش خطرات بالقوه بالایی نیز دارد و فقدان مهارت کافی، بی‌توجهی به قوانین و استفاده نادرست از آن می‌تواند منجر به حوادث ناگوار و تلفات جانی و مالی فراوانی شود. چند وقت قبل سرهنگ علی‌اصغر شریفی، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ با تشریح تحلیل تصادفات فوتی نیمه اول سال ۱۴۰۵، از سهم ۴۸درصدی موتورسواران، ۳۶درصدی عابران پیاده و ۱۶درصدی رانندگان در متوفیان پایتخت خبر داده و گفته بود «مردان با ۸۵/۵ درصد رکورددار تصادفات فوتی هستند و گروه سنی ۳۰ تا ۴۹ سال با ۲۷ درصد رتبه‌دار گروه‌های سنی متوفیان هستند.» با این اوصاف براساس آمارها رتبه اول متوفیان تصادف در تهران به موتورسواران اختصاص دارد. در این میان، گواهینامه رانندگی موتورسیکلت به عنوان اولین خط دفاعی در برابر این خطرات، نقش حیاتی ایفا می‌کند. این گواهینامه، نه تنها مجوزی برای تردد قانونی است، بلکه نشان‌دهنده کسب حداقل دانش و مهارت لازم برای رانندگی ایمن محسوب می‌شود.

چارچوب قانونی و مقرراتی صدور گواهینامه موتورسیکلت

در نظام حقوقی ایران صدور گواهینامه رانندگی، اعم از خودرو و موتورسیکلت، تحت نظارت پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) انجام می‌شود. آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی در این زمینه تدوین شده که چارچوب کلی فرآیند اخذ مجوز رانندگی را مشخص می‌کنند. برای موتورسیکلت مقررات مربوط به گواهینامه پایه دوم و در برخی موارد، گواهینامه‌های خاص وجود دارد. قانونگذار شرایط عمومی برای اخذ هرگونه گواهینامه رانندگی را شامل حداقل سن مقرر، برخورداری از سلامت جسمی و روانی (تأیید شده توسط پزشکان معتمد)، نداشتن سوءپیشینه کیفری مؤثر و گذراندن دوره‌های آموزشی و آزمون‌های مربوطه تعیین کرده است. با این حال در عمل جزئیات و سخت‌گیری‌های مربوط به هر دسته از وسایل نقلیه متفاوت است.

مقررات مربوط به موتورسیکلت اغلب با تمرکز بر مهارت‌های عملی و ایمنی فردی تدوین شده‌اند. این شامل توانایی کنترل وسیله در سرعت‌های مختلف، ترمزگیری صحیح، پارک کردن، عبور از پیچ‌ها و رعایت فاصله طولی و عرضی با سایر وسایل نقلیه است. علاوه بر این، بخش نظری آزمون‌ها به آشنایی با علائم راهنمایی و رانندگی، اولویت عبور و مرور و اصول ایمنی عمومی می‌پردازد. با وجود این چارچوب قانونی گاهی مشاهده می‌شود که اجرای این مقررات با فراز و نشیب‌هایی همراه است. ابهاماتی در مورد تفکیک دقیق وظایف نهادهای مسئول، از جمله مراکز آموزش رانندگی، مراکز معاینه پزشکی و پلیس راهور، می‌تواند منجر به ناهماهنگی و بروز مشکلاتی در فرآیند صدور شود. همچنین، به‌روزرسانی مستمر این مقررات با توجه به تحولات فناوری در صنعت موتورسیکلت و تغییر الگوهای حمل‌ونقل امری ضروری است که گاهی با تأخیر انجام می‌شود.

جنبه‌های فنی و آموزشی در صدور گواهینامه

فراتر از جنبه‌های قانونی، صدور گواهینامه موتورسیکلت باید تضمین‌کننده توانایی فنی و مهارت عملی راکبان باشد. این امر نیازمند یک برنامه آموزشی جامع و استاندارد است که بتواند متقاضیان را با پیچیدگی‌های رانندگی با موتورسیکلت آشنا کند. رضا محمودی مدیر یک آموزشگاه تعلیم رانندگی است. او با بیان اینکه آموزش نظری باید فراتر از حفظ کردن علائم راهنمایی و رانندگی باشد، به «ایران» می‌گوید: «آشنایی با قطعات موتورسیکلت، درک عملکرد اولیه موتور، ترمزها، سیستم تعلیق، چراغ‌ها و لاستیک‌ها از جمله مواردی است که در آموزش نظری مدنظر قرار می‌گیرد.» به گفته او اصول تعادل و هندلینگ (کنترل) یعنی چگونگی حفظ تعادل در سرعت‌های پایین و بالا، نحوه صحیح پیچیدن و کنترل وزن از موارد مهم دیگری است که در آموزش از اهمیت برخوردار است. محمودی می‌گوید: «برای راندن موتور قوانین و مقررات خاصی مانند نحوه سبقت گرفتن، رعایت فاصله ایمن، پارک کردن در مکان‌های مجاز و ممنوعیت عبور از پیاده‌روها وجود دارد. همچنین اهمیت استفاده از کلاه ایمنی استاندارد، لباس محافظ، دستکش و کفش مناسب از موارد دیگری است که باید در نظر گرفته شود. همچنین نحوه واکنش در شرایط اضطراری مانند ترمز ناگهانی، لغزندگی جاده یا برخورد احتمالی باید به راکبان آموزش داده شود.»

بررسی علل رایج تصادفات و راه‌های پیشگیری از آنها

این مدیر آموزشگاه معتقد است آموزش عملی، ستون فقرات فرآیند اخذ گواهینامه موتورسیکلت را تشکیل می‌دهد. این آموزش‌ها باید در محیط‌های کنترل‌شده و زیر نظر مربیان مجرب انجام شود و باید شامل تمرینات کنترل اولیه یا روشن کردن موتور، حرکت با سرعت کم، توقف کامل و اطمینان از تسلط بر کلاچ و گاز باشد. مانورهای پایه یا تمرین شتاب‌گیری و ترمزگیری نرم، عبور از میان موانع (مانند شکل عدد ۸ یا زیگزاگ)، تغییر جهت ناگهانی و کنترل در سراشیبی و سربالایی، تمرین تعامل با سایر وسایل نقلیه، رعایت خطوط حرکت، سبقت گرفتن ایمن و پارک کردن از موارد دیگری است که محمودی به آنها اشاره می‌کند. او در مورد آزمون‌ها می‌گوید: «آزمون‌های نظری و عملی باید به‌طور دقیق و عادلانه مهارت‌های کسب شده را بسنجند. آزمون عملی بویژه باید بر توانایی راکب در کنترل موتورسیکلت و رعایت ایمنی تمرکز داشته باشد. کیفیت مربیان، استانداردهای برگزاری آزمون‌ها و شفافیت در ارزیابی، عواملی هستند که مستقیماً بر اثربخشی فرآیند آموزشی تأثیر می‌گذارند.»

چالش‌ها و ابهامات اجرایی

علی‌رغم وجود چارچوب‌های قانونی و آموزشی، فرآیند صدور گواهینامه موتورسیکلت در ایران با چالش‌های روبه‌رو است. محمودی می‌گوید: «یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، عدم استانداردسازی یکنواخت در مراکز آموزش رانندگی است. کیفیت آموزش‌ها، تجهیزات آموزشی، مهارت مربیان و حتی طول دوره آموزشی، در مراکز مختلف متفاوت است. این ناهماهنگی باعث می‌شود که سطح مهارت فارغ‌التحصیلان یکسان نباشد و برخی از آنها پس از دریافت گواهینامه، همچنان فاقد آمادگی لازم برای رانندگی ایمن در ترافیک باشند.» او معتقد است: «نحوه برگزاری آزمون‌ها، بویژه آزمون عملی، گاهی با انتقاداتی روبه‌رو است. برخی معتقدند که این آزمون‌ها به جای سنجش توانایی راکب در مواجهه با شرایط واقعی رانندگی، بیشتر بر توانایی اجرای یک سری حرکات نمایشی متمرکز هستند. همچنین احتمال اعمال سلیقه یا فشارهای غیررسمی در فرآیند ارزیابی، می‌تواند اعتبار آزمون‌ها را زیر سؤال ببرد.» از این گذشته مراکز آموزش رانندگی، از جمله مراکزی که متولی آموزش موتورسیکلت هستند، نیازمند نظارت دقیق و مستمر از سوی نهادهای مسئول مانند پلیس راهور هستند. این نظارت باید شامل بررسی کیفیت آموزش، صلاحیت مربیان، وضعیت فیزیکی و ایمنی محل آموزش و همچنین فرآیندهای اداری باشد. با فقدان نظارت کافی، احتمال بروز تخلفات و کاهش کیفیت خدمات افزایش پیدا می‌کند. متأسفانه در برخی موارد گزارش‌هایی مبنی بر صدور گواهینامه بدون طی کردن کامل فرآیند آموزشی یا آزمون‌های لازم، شنیده می‌شود. این تخلفات، به طور جدی ایمنی جامعه را به خطر می‌اندازد.

راهکارهایی برای رفع چالش‌ها

کارشناسان برای رفع چالش‌های موجود و ارتقای نظام صدور گواهینامه موتورسیکلت در ایران، پیشنهادهایی را مطرح می‌کنند. آنها معتقدند تعیین سرفصل‌های دقیق، مدت زمان استاندارد برای دوره‌های نظری و عملی و تدوین چک‌لیست‌های ارزیابی برای مربیان و مراکز آموزشی از جمله این راهکارهاست؛ به شرطی که این استانداردها به طور منظم بازنگری و به‌روز شوند. محمودی می‌گوید: «برگزاری دوره‌های بازآموزی و توانمندسازی برای مربیان رانندگی، با تمرکز بر آخرین روش‌های آموزشی، اصول ایمنی و روانشناسی آموزش و به‌کارگیری سیستم‌های هوشمند و الکترونیکی برای برگزاری آزمون‌های نظری و عملی، جهت کاهش خطای انسانی و افزایش شفافیت، استفاده از دوربین‌های مداربسته در محل آزمون‌های عملی و امکان بازبینی آنها هم می‌تواند در نظارت و ارزیابی مؤثر باشد. همچنین با تقویت نظارت و بازرسی و ایجاد سامانه گزارش‌دهی مردمی برای تخلفات و رسیدگی سریع به آنها می‌توانیم اهرم‌های نظارتی را تقویت کنیم.»