به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد یحیایی بعد از ظهر یکشنبه در جمع مدیران مدارس با اشاره به ضرورت توجه هم‌زمان به کیفیت آموزش و سلامت روان دانش‌آموزان اظهار کرد: برنامه‌های مدرسه باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که علاوه بر ارتقای سطح علمی، نیازهای عاطفی و روانی دانش‌آموزان نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی با تأکید بر نقش آمادگی شناختی و عاطفی در یادگیری افزود: آموزش مؤثر باید از سطح دانسته‌های دانش‌آموزان آغاز شود و معلمان با اجرای سنجش‌های آغازین، نقاط ضعف درسی را شناسایی و برای جبران عقب‌ماندگی‌های تحصیلی برنامه‌ریزی کنند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان قزوین تشویق و تقویت مثبت را از عوامل مؤثر در افزایش انگیزه و اعتمادبه‌نفس دانش‌آموزان دانست و بر ضرورت استفاده از این شیوه‌ها در فرایند آموزش تأکید کرد.

ضرورت توجه به پیامدهای روانی کرونا و جنگ

یحیایی با اشاره به تأثیر شرایط اجتماعی بر وضعیت روانی نوجوانان گفت: پیامدهای دوران کرونا و شرایط ناشی از جنگ، نگرانی و اضطراب برخی دانش‌آموزان را افزایش داده و لازم است مدیران و معلمان با توجه بیشتر به دغدغه‌های آنان، فضای امن و حمایتگر در مدارس ایجاد کنند.

وی تقویت ارتباط عاطفی میان معلمان و دانش‌آموزان را ضروری دانست و خواستار توجه به نیازهای روانی و عاطفی نوجوانان در کنار برنامه‌های آموزشی شد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان قزوین همچنین بر اجرای جدی برنامه‌های غربالگری و شناسایی به‌موقع دانش‌آموزان در معرض آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.

وی فعال‌سازی گروه‌های فوریت روانی و اجتماعی و آشنایی مدیران مدارس با شیوه‌های مداخله و ارجاع را از اقدامات ضروری برای حمایت از دانش‌آموزان عنوان کرد.