به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهروز بازوند ظهر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا، مأموران انتظامی ایست و بازرسی «گشور» دلفان هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور مواصلاتی، به یک دستگاه کامیون ایسوزو و یک دستگاه وانت پیکان حامل بار مشکوک شدند و آن‌ها را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودروها، پنج تن روغن خوراکی خارج از شبکه توزیع به ارزش ۲۵ میلیارد ریال و ۳۴ کیسه زغال چوب قاچاق کشف کردند.

دستگیری دو متهم در پرونده قاچاق کالا

فرمانده انتظامی شهرستان دلفان با اشاره به دستگیری دو نفر در این رابطه تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده، به همراه مستندات برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.