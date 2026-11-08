صدرا کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۱۵ هزار سامانه آبگیر هلالی که پیش‌تر در حوزه آبخیز گلچشمه شهرستان محلات احداث شده بود، در پی بارندگی‌های اخیر به‌طور کامل آبگیری شد.

وی افزود: هر یک از این سازه‌ها ظرفیت ذخیره‌سازی یک‌ونیم مترمکعب آب را دارد که با آبگیری کامل آن‌ها، در مجموع ۲۲ هزار و ۵۰۰ مترمکعب روان‌آب در این حوزه آبخیز مهار و ذخیره شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان محلات با اشاره به نقش این سازه‌ها در مدیریت منابع آب اظهار کرد: اجرای طرح‌های آبخیزداری و ذخیره روان‌آب‌های ناشی از بارندگی، از جمله اقدامات مؤثر در کاهش خطر وقوع سیلاب، جلوگیری از هدررفت آب و تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی به شمار می‌رود.

کریمی تصریح کرد: استقرار و آبگیری این سامانه‌ها در عرصه‌های طبیعی، علاوه بر تقویت منابع آب زیرزمینی، زمینه بهبود شرایط رطوبتی خاک، احیای پوشش گیاهی و پایداری زیست‌بوم منطقه را فراهم می‌کند.