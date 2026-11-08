به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان یزد، محسن مرداسی با اشاره به تسهیلات پیش‌بینی‌شده برای پرداخت مالیات صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم اظهار کرد: مهلت پرداخت مالیات مقطوع یا مالیات ابرازی عملکرد سال ۱۴۰۴ تا ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ تعیین شده است و مؤدیان می‌توانند مالیات خود را به‌صورت یکجا یا اقساطی پرداخت کنند.

وی افزود: برای تسهیل انجام تکالیف مالیاتی و کاهش فشار مالی بر صاحبان مشاغل، امکان تقسیط مالیات مقطوع یا ابرازی به مدت چهار تا هشت ماه، با توجه به نوع و محل فعالیت مؤدی و میزان تأثیرپذیری از آسیب‌های جنگ فراهم شده است.

مرداسی ادامه داد: در صورت استفاده از چک الکترونیکی و ثبت ترتیب پرداخت از این طریق، مدت تقسیط مالیات به پنج تا ۹ ماه افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به شرایط مؤدیانی که امکان پرداخت یکجای مالیات را ندارند، گفت: صاحبان مشاغل می‌توانند متناسب با شرایط تعیین‌شده از تسهیلات تقسیط استفاده کنند.

مدیرکل امور مالیاتی استان یزد همچنین بیان کرد: مؤدیانی که فرم تبصره ماده ۱۰۰ را نمی‌پذیرند و اظهارنامه مالیاتی ارائه می‌کنند، امکان پرداخت مالیات ابرازی خود را در حداکثر دو قسط مساوی و طی یک ماه خواهند داشت.

مرداسی در پایان از صاحبان مشاغل خواست برای بررسی وضعیت مالیاتی و انتخاب روش مناسب پرداخت به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir مراجعه کنند.