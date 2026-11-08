به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، این فضانورد که از سوی سازمان فضایی پاکستان، کمیسیون تحقیق فضا و اتمسفر بالایی پشتیبانی می شود، یک پرواز مداری کوتاه مدت را تجربه می کند و همراه کپسول فضایی ماموریت شنژو ۲۳ به زمین بازمی گردد.

ماموریت مذکور نخستین پرواز در تاریخچه پروازهای فضایی چین است که یک فضانورد خارجی را به مدار زمین می برد. البته هنوز تاریخ انجام ماموریت شنژو ۲۴ مشخص نشده است. خبرگزاری شینهوا اوایل سال جاری میلادی اعلام کرد دو کاندیدای پاکستانی به نام های محمد زیشان علی و خرم داد آموزش های فضایی را همراه همتایان چینی خود آغاز کرده اند و قرار است یکی از آنها به عنوان متخصص بار برای سفری کوتاه انتخاب شود.

آنها یک مرحله گزینش سخت سه قسمتی و فرایند ارزیابی که شامل تمرین های عملیاتی و آموزش زبان چینی بود، پشت سر گذاشتند. آنها چندماه را در مرکز تحقیق و آموز فضانوردان چین گذرانده اند. هرچند تمرین ها روی توسعه قابلیت های عملیاتی متمرکز بود اما شامل دستورات زبان چینی نیز می شد.

پرواز فضایی آتی بخشی از توافق فوریه ۲۰۲۵ میلادی است که تحت آن سازمان ملی فضایی چین نخستین کاوشگر ماه پاکستان را نیز به فضا می برد. این کاوشگر ۳۵ کیلوگرمی Jinnah-۱ نام دارد و مجهز به ابزارهای علمی است تا خاک، تشعشعات و ویژگی های پلاسما در ماه را بررسی کند.

Jinnah-۱ همراه فضاپیما ماموریت Change ۸ به فضا می رود. این ماموریت قرار است در ۲۰۲۸ میلادی به قطب جنوب ماه برود.