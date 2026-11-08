به گزارش خبرنگار مهر، حمید زینل پور، پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اشاره به امکان مشارکت مودیان در تعیین محل هزینه‌کرد مالیات گفت: در قالب طرح «نشان‌دار کردن مالیات»، ۵۷ پروژه با اعتباری بالغ بر یک‌هزار و ۲۲۱ میلیارد تومان برای تأمین مالی معرفی شده‌اند که با هدایت مالیات به این طرح‌ها، زمینه تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام استان فراهم می‌شود.

وی افزود: بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی کرمان از محل فعالیت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی تأمین می‌شود و در ماه گذشته ۱۳ هزار میلیارد تومان مالیات در استان کرمان وصول شده که عمده آن به این شرکت‌ها اختصاص دارد.

وی با اشاره به میزان وصول درآمدهای مالیاتی استان کرمان در سال گذشته ادامه داد: مجموع مالیات وصول‌شده در این مدت به ۷۰ هزار میلیارد تومان رسید که کمتر از سه هزار میلیارد تومان آن مربوط به بخش مشاغل بود و این در حالی است که رقم مصوب درآمدهای مالیاتی استان در همان سال ۷۶ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان همچنین از پرداخت حدود ۱۶.۵ همت عوارض به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان طی هفت ماه گذشته خبر داد و بیان کرد: میزان این پرداختی‌ها در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵۹ درصد افزایش داشته است.

زینل‌پور، در ادامه به وضعیت مالیات مشاغل و تسهیلات قانونی پیش‌بینی‌شده برای مودیان حقیقی پرداخت و گفت: در حال حاضر حدود ۵۲۸ هزار مودی حقیقی در استان کرمان فعالیت دارند که امکان بهره‌مندی از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم را دارند.

وی با بیان اینکه بر اساس ضوابط این تبصره، مودیان واجد شرایط از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک مالیاتی معاف هستند، افزود: برای ۴۰۷ هزار مودی، معادل ۷۷ درصد از مجموع مودیان مشمول، مالیات صفر تعیین شده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان ادامه داد: حدود ۳۷ هزار نفر از مودیان مشمول نیز باید مالیاتی بین یک تا ۱۰ میلیون تومان پرداخت کنند و تعداد افرادی که مالیات بیشتری برای آنها تعیین شده، بسیار محدود است.

وی با اشاره به استقبال مودیان کرمانی از ظرفیت‌های قانونی مالیاتی اظهار کرد: استان کرمان در سال گذشته از استان‌های برتر کشور در استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ بود و مودیان استقبال مناسبی از این امکان قانونی داشتند.

زینل‌پور، درباره زمان ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی نیز توضیح داد: اشخاص حقیقی هر سال باید در خردادماه و اشخاص حقوقی در تیرماه اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه کنند؛ با این حال، در سال گذشته و امسال به دلیل شرایط ناشی از جنگ، مهلت تسلیم اظهارنامه‌ها تمدید شد و پایان شهریورماه برای اشخاص حقوقی و پایان آبان‌ماه برای اشخاص حقیقی به‌عنوان مهلت جدید تعیین شد.

وی تأکید کرد: در چارچوب تبصره ماده ۱۰۰، مودیان نیازی به نگهداری دفاتر و ارائه اسناد و مدارک ندارند و تکمیل فرم مربوط به این تبصره برای انجام فرآیند مالیاتی کفایت می‌کند.

اختصاص مالیات به پروژه‌های مورد انتخاب مودیان

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان با اشاره به ظرفیت طرح نشان‌دار کردن مالیات برای تأمین اعتبار پروژه‌های عمرانی و خدماتی اظهار کرد: در این طرح، مودیان می‌توانند مشخص کنند مالیات پرداختی آنها برای اجرای کدام پروژه هزینه شود.

وی آب، کشاورزی و محیط زیست را از مهم‌ترین حوزه‌های تعریف‌شده در این طرح برشمرد و افزود: در حال حاضر ۵۷ پروژه با مجموع اعتبار یک‌هزار و ۲۲۱ میلیارد تومان برای نشان‌دار شدن مالیات در نظر گرفته شده است.

زینل‌پور، با بیان اینکه مشارکت در این طرح می‌تواند به تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام استان کمک کند، گفت: در صورتی که مودیان مالیات خود را به پروژه‌های انتخابی اختصاص دهند، منابع مالی مورد نیاز این طرح‌ها تأمین می‌شود؛ در غیر این صورت، مالیات پرداختی در قالب درآمد عمومی به خزانه واریز خواهد شد.

وی با اشاره به عملکرد سال ۱۴۰۳ در اجرای این طرح بیان کرد: در این سال، ۱۱ هزار و ۱۸۹ نفر از مودیان مالیاتی در طرح نشان‌دار کردن مالیات مشارکت کردند و از این طریق بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان برای پروژه‌های نیمه‌تمام استان تأمین اعتبار شد.

وصول مالیات از بیش از ۴۰ هزار تبعه خارجی

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام‌شده برای ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی اتباع خارجی اشاره کرد و گفت: بیش از ۴۰ هزار نفر از اتباع در استان ساماندهی شده‌اند و طی دو سال گذشته نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومان مالیات از این افراد وصول شده است.

وی همچنین مقابله با فرار مالیاتی را از اولویت‌های این اداره کل دانست و افزود: در این زمینه، اداره مبارزه با پولشویی استان کرمان طی سال گذشته و امسال بر اساس شاخص‌های ارزیابی، رتبه نخست کشور را در مبارزه با فرار مالیاتی کسب کرده است.

زینل‌پور، با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای مودیان اظهار کرد: مودیان می‌توانند متناسب با شرایط خود، نحوه پرداخت اقساط مالیات را انتخاب کنند و در برخی موارد نیز امکان بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرائم مالیاتی وجود دارد.

وی همچنین با اشاره به میزان استرداد مالیات در کشور گفت: در مجموع، یک‌هزار و ۸۶۸ میلیارد تومان مالیات به مودیان در سطح کشور مسترد شده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان، سیرجان، رفسنجان و کرمان را شهرستان‌های دارای بیشترین میزان پرداخت مالیات در استان معرفی کرد و افزود: شهرستان‌های جیرفت، کهنوج و بافت در میان شهرستان‌های استان کمترین میزان پرداخت مالیات را دارند.