به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری البرز، مجتبی بوربور، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز، در نودوپنجمین و نودوششمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان که در شهرستان ساوجبلاغ برگزار شد، بر ضرورت تقویت حمایت از واحدهای تولیدی و پشتیبانی از فعالان اقتصادی در شرایط دشوار کنونی تأکید کرد.

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وی با اشاره به جایگاه تولیدکنندگان در حفظ پایداری اقتصادی کشور اظهار کرد: حمایت از واحدهای تولیدی یکی از اهداف و اولویت‌های دولت است و باید تمام ظرفیت‌های موجود برای رفع موانع فعالیت این واحدها و تسهیل مسیر تولید به کار گرفته شود.

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معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز با اشاره به نقش تولیدکنندگان در روزهای جنگ و شرایط خاص کشور افزود: فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در روزهای جنگ، به‌عنوان سنگربانان عرصه اقتصادی، در کنار مردم و دولت ایستادند و با وجود محدودیت‌ها و دشواری‌های متعدد، چرخه تولید و تأمین نیازهای جامعه را حفظ کردند.

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بوربور ادامه داد: واحدهای تولیدی پیش از این نیز سال‌ها شرایط دشوار تحریم را تحمل کردند و با وجود محدودیت‌های اقتصادی، به فعالیت خود ادامه دادند؛ اما اکنون با تشدید فشارهای ناشی از اقدامات دشمن، عرصه صادرات و واردات نیز با محدودیت‌های بیشتری مواجه شده و شرایط فعالیت برای تولیدکنندگان دشوارتر شده است.

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وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در سطح حمایت‌ها از بخش تولید تصریح کرد: در چنین شرایطی، ما به‌عنوان نهاد ناظر و تصمیم‌گیرنده باید حمایت و پشتیبانی خود را از واحدهای تولیدی افزایش دهیم و با استفاده از اختیارات و ظرفیت‌های قانونی، برای کاهش مشکلات و جلوگیری از ایجاد وقفه در فعالیت این واحدها اقدام کنیم.

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معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز همچنین با اشاره به دستور کار جلسه ستاد تسهیل در ساوجبلاغ گفت: در این نشست، ۱۶ پرونده مربوط به واحدهای تولیدی مطرح شد و مشکلات و موانع پیش‌روی این واحدها با هدف بررسی راهکارهای رفع مشکل و تسهیل روند فعالیت آن‌ها در دستور کار قرار گرفت.

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وی خاطرنشان کرد: رسیدگی به مسائل واحدهای تولیدی و پیگیری مشکلات آن‌ها باید با نگاه حمایتی و با هدف حفظ ظرفیت‌های موجود تولید دنبال شود؛ چراکه استمرار فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، علاوه بر حفظ اشتغال، در تأمین نیازهای جامعه و پایداری اقتصادی استان نیز نقش مؤثری دارد.

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برگزاری جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در شهرستان‌های استان، بستری برای بررسی مستقیم مسائل فعالان اقتصادی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای تصمیم‌گیرنده به‌منظور رفع موانع تولید و تقویت فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی به شمار می‌رود.