به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری البرز، مجتبی بوربور، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز، در نودوپنجمین و نودوششمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان که در شهرستان ساوجبلاغ برگزار شد، بر ضرورت تقویت حمایت از واحدهای تولیدی و پشتیبانی از فعالان اقتصادی در شرایط دشوار کنونی تأکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه تولیدکنندگان در حفظ پایداری اقتصادی کشور اظهار کرد: حمایت از واحدهای تولیدی یکی از اهداف و اولویتهای دولت است و باید تمام ظرفیتهای موجود برای رفع موانع فعالیت این واحدها و تسهیل مسیر تولید به کار گرفته شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز با اشاره به نقش تولیدکنندگان در روزهای جنگ و شرایط خاص کشور افزود: فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در روزهای جنگ، بهعنوان سنگربانان عرصه اقتصادی، در کنار مردم و دولت ایستادند و با وجود محدودیتها و دشواریهای متعدد، چرخه تولید و تأمین نیازهای جامعه را حفظ کردند.
بوربور ادامه داد: واحدهای تولیدی پیش از این نیز سالها شرایط دشوار تحریم را تحمل کردند و با وجود محدودیتهای اقتصادی، به فعالیت خود ادامه دادند؛ اما اکنون با تشدید فشارهای ناشی از اقدامات دشمن، عرصه صادرات و واردات نیز با محدودیتهای بیشتری مواجه شده و شرایط فعالیت برای تولیدکنندگان دشوارتر شده است.
وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در سطح حمایتها از بخش تولید تصریح کرد: در چنین شرایطی، ما بهعنوان نهاد ناظر و تصمیمگیرنده باید حمایت و پشتیبانی خود را از واحدهای تولیدی افزایش دهیم و با استفاده از اختیارات و ظرفیتهای قانونی، برای کاهش مشکلات و جلوگیری از ایجاد وقفه در فعالیت این واحدها اقدام کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز همچنین با اشاره به دستور کار جلسه ستاد تسهیل در ساوجبلاغ گفت: در این نشست، ۱۶ پرونده مربوط به واحدهای تولیدی مطرح شد و مشکلات و موانع پیشروی این واحدها با هدف بررسی راهکارهای رفع مشکل و تسهیل روند فعالیت آنها در دستور کار قرار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: رسیدگی به مسائل واحدهای تولیدی و پیگیری مشکلات آنها باید با نگاه حمایتی و با هدف حفظ ظرفیتهای موجود تولید دنبال شود؛ چراکه استمرار فعالیت بنگاههای اقتصادی، علاوه بر حفظ اشتغال، در تأمین نیازهای جامعه و پایداری اقتصادی استان نیز نقش مؤثری دارد.
برگزاری جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در شهرستانهای استان، بستری برای بررسی مستقیم مسائل فعالان اقتصادی و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و نهادهای تصمیمگیرنده بهمنظور رفع موانع تولید و تقویت فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی به شمار میرود.
ساوجبلاغ - مشکلات ۱۶ پرونده مربوط به واحدهای تولیدی با هدف رفع موانع و حمایت از استمرار فعالیت بنگاههای اقتصادی با حضور مجتبی بور بور معاون اقتصادی استاندار البرز مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری البرز، مجتبی بوربور، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز، در نودوپنجمین و نودوششمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان که در شهرستان ساوجبلاغ برگزار شد، بر ضرورت تقویت حمایت از واحدهای تولیدی و پشتیبانی از فعالان اقتصادی در شرایط دشوار کنونی تأکید کرد.
نظر شما