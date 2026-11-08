به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر یکشنبه در بازدید از پارک علم و فناوری استان، ظرفیت‌ها و دستاوردهای فناورانه این مجموعه را بررسی کرد.

وی در این بازدید با اشاره به نقش پارک علم و فناوری در تقویت اقتصاد دانش‌بنیان اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌ها و تقویت زیست‌بوم نوآوری می‌تواند زمینه تجاری‌سازی ایده‌ها و دستاوردهای علمی و گسترش فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان را فراهم کند.

استاندار قزوین افزود: پارک علم و فناوری در تبدیل ظرفیت‌های علمی به محصولات و فعالیت‌های اقتصادی و همچنین ایجاد اشتغال تخصصی در استان نقش مؤثری دارد.