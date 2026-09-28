اختصاص بیش از ۶۷ میلیارد تومان ارزش افزوده به پارک علم و فناوری قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمود موسوی صانع در بازدید از پارک علم و فناوری استان قزوین و دیدار با مجید گلویی، رئیس این پارک، اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست امسال بالغ بر ۶۷ میلیارد تومان عوارض ارزش افزوده به پارک علم و فناوری استان قزوین تخصیص یافته است.
وی با اشاره به سازوکار اختصاص عوارض مالیات بر ارزش افزوده شرکتهای فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری افزود: سهم عوارض ارزش افزوده دریافتی از شرکتهای فناور مستقر در این پارکها پس از واریز به خزانهداری کل کشور، به صورت صددرصد به همان پارک اختصاص مییابد.
مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین ادامه داد: این منابع برای ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساختها و فضاهای عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری و همچنین ارائه خدمات شهری هزینه میشود.
موسوی صانع با بیان اینکه اختصاص این منابع ظرفیت مهمی برای توسعه زیرساختهای مورد نیاز شرکتهای فناور و دانشبنیان ایجاد میکند، گفت: این منابع میتواند به تقویت زیستبوم علم و فناوری استان و فراهم شدن زمینه مناسبتر برای فعالیت شرکتهای فناور و دانشبنیان کمک کند.
وی خاطرنشان کرد: اختصاص عوارض ارزش افزوده به پارک علم و فناوری، نمونهای از آثار ملموس درآمدهای مالیاتی در توسعه زیرساختهای علمی و فناورانه و حمایت از مسیر رشد دانش، نوآوری و فعالیتهای دانشبنیان در استان است.
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