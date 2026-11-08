به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر یکشنبه در بازدید میدانی از نقاط مختلف شهرستان در پی بارندگی‌های اخیر اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های قبلی سازمان هواشناسی، از ساعات ابتدایی امروز شاهد بارندگی قابل توجهی در شهرستان دشتی همانند سایر نقاط استان بوشهر بودیم.

وی افزود: حجم بالای بارندگی در مدت زمان کوتاه موجب آب‌گرفتگی برخی معابر شهر خورموج و وارد شدن خسارت به تعدادی از پل‌ها، ابنیه و سازه‌ها شده است، اما با تلاش دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان، شرایط در حال حاضر تحت کنترل قرار دارد.

فرماندار دشتی با قدردانی از تلاش نیروهای شهرداری، آتش‌نشانی، جمعیت هلال‌احمر، نیروهای نظامی و انتظامی و راهداری و سایر دستگاه‌های امدادی گفت: همه مجموعه‌ها با تجهیزات و امکانات در حال خدمت‌رسانی و مدیریت شرایط هستند.

مقاتلی با اشاره به تصمیم اتخاذشده برای تعطیلی مدارس نوبت بعدازظهر شهرستان بیان کرد: با توجه به شرایط جوی و پیش‌بینی‌های هواشناسی، این تصمیم با هدف حفظ ایمنی دانش‌آموزان اتخاذ شده است.

وی از مردم خواست از حضور در مناطق مستعد آب‌گرفتگی و بروز بحران خودداری کنند و با پرهیز از ترددهای غیرضروری، مسیرهای امدادرسانی و خدمات‌رسانی را برای فعالیت نیروهای عملیاتی باز نگه دارند.

فرماندار دشتی تأکید کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های انجام‌شده و تدابیر اتخاذشده در جلسات مدیریت بحران، همه امکانات و ظرفیت‌های شهرستان برای کاهش مشکلات و جلوگیری از خسارات احتمالی به‌کار گرفته شده است و مدیریت شهرستان تا بازگشت شرایط به وضعیت عادی، روند نظارت و رسیدگی به مسائل را ادامه خواهد داد.