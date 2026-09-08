مسلم قبادیان، فرماندار رامسر، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به هشدارهای هواشناسی درباره فعالیت سامانه بارشی و احتمال تشدید بارندگی اظهار کرد: از نخستین دقایق آغاز بارش، ستاد مدیریت بحران شهرستان در آمادهباش کامل قرار گرفت و دستگاههای اجرایی، خدماتی و امدادی اقدامات لازم برای مدیریت شرایط احتمالی را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: با توجه به پیشبینیهای هواشناسی، پایش مستمر نقاط حساس شهرستان، مناطق مستعد آبگرفتگی، مسیر رودخانهها، معابر و نقاط حادثهخیز انجام شد تا در صورت بروز هرگونه مشکل، عملیات امدادی و خدماتی در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
فرماندار رامسر با اشاره به بارندگیهای شب گذشته بیان کرد: با وجود بارشهای قابل توجه، تاکنون هیچگونه خسارت قابل توجه یا آبگرفتگی گستردهای در سطح شهرستان گزارش و مشاهده نشده و شرایط در حال حاضر عادی است.
قبادیان با تأکید بر تداوم آمادهباش دستگاههای عضو ستاد بحران گفت: با توجه به ادامه هشدارهای هواشناسی و احتمال تغییر شرایط جوی، دستگاههای مسئول همچنان موظف به رصد مستمر مناطق تحت پوشش خود هستند و در صورت مشاهده هرگونه حادثه یا مشکل، باید در سریعترین زمان ممکن نسبت به رفع آن اقدام کنند.
وی همچنین از شهروندان و گردشگران خواست با توجه به احتمال افزایش حجم آب رودخانهها و شکلگیری روانآبها، از حضور و تردد غیرضروری در حاشیه رودخانهها، مسیلها و مناطق مستعد آبگرفتگی پرهیز کنند.
فرماندار رامسر خاطرنشان کرد: رعایت توصیههای ایمنی و توجه به هشدارهای هواشناسی در شرایط ناپایدار جوی اهمیت زیادی دارد و همراهی مردم با دستگاههای امدادی و خدماترسان میتواند نقش مؤثری در پیشگیری از حوادث احتمالی داشته باشد.
قبادیان در پایان گفت: ستاد مدیریت بحران شهرستان تا زمان بازگشت شرایط جوی به وضعیت پایدار، روند تحولات را به صورت مستمر دنبال خواهد کرد و دستگاههای اجرایی و امدادی نیز برای واکنش سریع به حوادث احتمالی در آمادهباش باقی میمانند.
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