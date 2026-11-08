به گزارش خبرنگار مهر، وحید پورحضرت عصر یکشنبه در کمته برنامه ریزی شهرستان رودبار، اظهار کرد: بیش از ۳۶۵ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای شهرستان در سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده است و باید از تمامی ظرفیت‌های ملی، استانی و قانونی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام استفاده شود.

فرماندار رودبار با اشاره به محدودیت منابع و اعتبارات عمرانی در سال گذشته افزود: با وجود شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت در تأمین و تخصیص منابع، پیگیری‌های مستمر، مطالبه‌گری شهرستان و استفاده از ظرفیت نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی، زمینه تحقق اقدامات مؤثری در حوزه‌های مختلف توسعه‌ای فراهم شد.

وی با قدردانی از پیگیری‌های مهرداد گودرزوند چگینی، نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در حوزه آبرسانی، راه‌های روستایی، طرح‌های هادی، توسعه ورزش و زیرساخت‌های ورزشی اقدامات قابل‌توجهی انجام شده است، اما برای جبران عقب‌ماندگی‌ها و ارتقای شاخص‌های توسعه شهرستان همچنان به تلاش و پیگیری بیشتری نیاز داریم.

پورحضرت با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت نماینده شهرستان در سال مالی ۱۴۰۵ بیان کرد: با توجه به جایگاه گودرزوند چگینی در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با برنامه‌ریزی منسجم از این ظرفیت در سطح ملی برای جذب اعتبارات و اجرای پروژه‌های موردنیاز شهرستان استفاده کنند.

وی با اشاره به رویکرد جدید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان در توزیع اعتبارات سال جاری گفت: یکی از نکات مثبت برنامه‌ریزی امسال، به‌روزرسانی شاخص‌های توسعه شهرستان‌ها و اولویت‌بندی پروژه‌های نیمه‌تمام است و بر همین اساس، سیاست اصلی تخصیص اعتبارات بر تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌هایی متمرکز شده که امکان اتمام آن‌ها در سال مالی جاری وجود دارد.

فرماندار رودبار ادامه داد: این رویکرد موجب می‌شود منابع محدود به‌جای پراکندگی میان تعداد زیادی پروژه، بر طرح‌های اولویت‌دار و نیمه‌تمام متمرکز شود و از تعریف پروژه‌های جدید بدون تأمین اعتبار کافی جلوگیری به عمل آید.

اختصاص بیش از ۳۰۷ میلیارد تومان اعتبار استانی به پروژه‌های رودبار

پورحضرت با تشریح اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شهرستان در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: بیش از ۳۰۷ میلیارد تومان اعتبار از محل منابع استانی برای اجرای پروژه‌های شهرستان پیش‌بینی شده است که اعتبارات استانی، نفت و گاز، توازن استانی، توازن یک، مالیات بر ارزش افزوده و منابع انتقالی از ردیف‌های ملی را شامل می‌شود.

وی با مقایسه اعتبارات سال جاری و سال گذشته افزود: اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شهرستان از حدود ۲۸۶ میلیارد تومان در سال مالی گذشته به بیش از ۳۰۷ میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته است.

فرماندار رودبار با اشاره به تغییر سیاست توزیع اعتبارات بیان کرد: تعداد پروژه‌های شهرستان نیز از ۲۵۱ پروژه در سال گذشته به ۱۲۸ پروژه در سال جاری کاهش یافته که این موضوع با هدف تمرکز منابع بر پروژه‌های نیمه‌تمام و اولویت‌دار و افزایش سرعت اجرای طرح‌ها انجام شده است.

وی همچنین از پیش‌بینی حدود ۵۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار مکمل از محل سایر منابع خبر داد و گفت: علاوه بر اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، این میزان اعتبار برای اجرای پروژه‌های مختلف شهرستان پیش‌بینی و توزیع شده است.

پورحضرت در تشریح جزئیات این منابع اظهار کرد: ۱۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات تنش آبی برای پروژه‌های شرکت آب و فاضلاب، ۲۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات محرومیت‌زدایی و ۱۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان نیز از محل اعتبارات بهینه‌سازی مصرف انرژی اختصاص یافته است.

فرماندار رودبار در پایان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی مدیران دستگاه‌های اجرایی، نماینده مردم در مجلس و مجموعه مدیریت شهرستان بیان کرد: امیدواریم با تلاش مدیران و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی بودجه سال ۱۴۰۵ کشور، به‌ویژه منابع و اعتبارات ملی، گام‌های مؤثری در مسیر ارتقای شاخص‌های توسعه‌ای شهرستان رودبار برداشته شود.