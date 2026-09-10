به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری خراسان شمالی، مسلم محمدیاران در نشست قضایی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خراسان شمالی، با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت و سرعت رسیدگیهای قضایی، اظهار کرد: دادسرا در پیشانی کار قضایی قرار دارد و راهبری مجموعه قضایی در مراحل ابتدایی رسیدگی بر عهده این مجموعه است؛ بنابراین باید با دقت، سرعت و جدیت، مسیر رسیدگی به پروندهها و احقاق حقوق مردم را دنبال کنیم.
وی با اشاره به اهمیت شاخصهای قضایی افزود: در حوزه پروندههای مسن، نرخ گردش پروندهها و رضایتمندی مردم، ظرفیتهای مناسبی برای ارتقا وجود دارد و لازم است با برنامهریزی، نظارت مستمر و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود، روند بهبود این شاخصها با جدیت دنبال شود.
رئیسکل دادگستری خراسان شمالی با اشاره به برخی مسائل و دغدغههای اجتماعی و اقتصادی استان، از جمله مسائل مرتبط با بحران آب، ایمنی راهها و تصادفات جادهای، تصریح کرد: دستگاه قضایی نیز در چارچوب وظایف و ظرفیتهای قانونی خود میتواند در پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی و مسائل مبتلابه استان نقش مؤثری ایفا کند و ضروری است با رویکردی مسألهمحور، استفاده هدفمند از ظرفیتهای قانونی و تقویت تعامل و همکاری با دستگاههای متولی، زمینه برای اقدامات مؤثرتر در این حوزهها فراهم شود.
وی با اشاره به اهمیت سرمایه انسانی در پیشبرد مأموریتهای دستگاه قضایی، اظهار کرد: با توجه به ظرفیت نیروی انسانی موجود، باید از توانمندیها و ظرفیتهای همکاران به بهترین شکل استفاده کنیم و در حوزه رفاهیات نیز با پیگیریهای لازم، زمینه بهبود شرایط و ارتقای انگیزه همکاران فراهم شود.
محمدیاران در پایان با تأکید بر ضرورت استمرار تلاشها و ارتقای عملکرد مجموعه قضایی خاطرنشان کرد: باید با قوت و جدیت به مسیر خدمت ادامه دهیم و در تمامی اقدامات، احقاق حق، اجرای عدالت و صیانت از حقوق مردم را محور فعالیتهای خود قرار دهیم.
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