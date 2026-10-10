محمدیاران: زندان باید بستر اصلاح و تربیت زندانیان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم محمدیاران پیش از ظهر شنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی خراسان شمالی که در سالن جلسات دادگستری برگزار شد، اظهار کرد: انتصابات مدیریتی در مجموعه قضایی در راستای پیشبرد اهداف قوه قضائیه و منطبق با سند تحول و تعالی قضایی صورت گرفته است.

وی افزود: بهره‌گیری از ظرفیت‌های مدیریتی و حرکت در مسیر اهداف تعیین‌شده، نقش مهمی در ارتقای عملکرد مجموعه زندان‌ها و تحقق مأموریت‌های قانونی آن دارد.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با تأکید بر نقش بازدارندگی مجازات حبس تصریح کرد: زندان باید به‌گونه‌ای عمل کند که از تکرار جرم جلوگیری شود؛ در عین حال، اصلاح و تربیت زندانیان و فراهم‌کردن زمینه بازگشت سالم و شرافتمندانه آنان به جامعه نیز باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

محمدیاران با بیان اینکه زندان می‌تواند در صورت برخورداری از برنامه‌های فرهنگی، اعتقادی و اصلاحی مؤثر، به محیطی سازنده برای تغییر رفتار و ارتقای شخصیت افراد تبدیل شود، خاطرنشان کرد: توجه به سلامت روان، تقویت باورهای اعتقادی و ارتقای توانمندی‌های فردی و اجتماعی زندانیان، از مؤلفه‌های مهم اصلاح و تربیت است و می‌تواند نقشی مؤثر در بازاجتماعی‌شدن آنان ایفا کند.

وی همچنین بر ضرورت توسعه آموزش‌های مهارتی در زندان‌ها تأکید کرد و گفت: توانمندسازی زندانیان و افزایش مهارت‌های حرفه‌ای و اجتماعی آنان باید به‌گونه‌ای دنبال شود که پس از آزادی، امکان بازگشت شرافتمندانه به جامعه و فراهم‌کردن زمینه زندگی سالم و مستقل برایشان مهیا باشد.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی حمایت از خانواده‌های زندانیان را نیز از موضوعات مهم این حوزه دانست و خاطرنشان کرد: خانواده‌های زندانیان نباید به دلیل ارتکاب جرم از سوی یکی از اعضای خانواده، از حمایت‌های لازم محروم بمانند. در این زمینه، استفاده از ظرفیت خیرین و مشارکت‌های مردمی باید تقویت شود و حمایت از این خانواده‌ها به یک فرهنگ عمومی و اجتماعی تبدیل شود.

محمدیاران در پایان ضمن قدردانی از خدمات و تلاش‌های مدیرکل پیشین زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان، برای مدیرکل جدید در انجام مسئولیت‌ها و پیشبرد برنامه‌های اصلاحی و تربیتی آرزوی موفقیت کرد.