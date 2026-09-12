سقوط از صخره در مسیر فرخشاد کرمانشاه یک مصدوم برجا گذاشت

افشین یگانه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: روز جمعه ۲۰ شهریور ۱۴۰۵، پس از اعلام حادثه سقوط از صخره به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه، تیم تخصصی کوهستان برای امدادرسانی به محل اعزام شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه افزود: این حادثه در مسیر فرخشاد، بالاتر از سینهسرخ و در محدوده غار مثلثی رخ داد که در جریان آن یکی از دو حادثهدیده دچار مصدومیت شدید و مولتیتروما شد.
وی ادامه داد: نجاتگران پایگاه امداد و نجات کوهستان جمعیت هلالاحمر شهرستان کرمانشاه برای رسیدن به فرد مصدوم، مسیر سخت و صعبالعبوری را پیمودند و پس از بیش از ۶ ساعت و نیم عملیات، موفق به دسترسی به وی شدند.
یگانه بیان کرد: نیروهای امدادی پس از دسترسی به مصدوم، اقدامات اولیه امدادی و پیشبیمارستانی را انجام دادند و سپس وی را با استفاده از بسکت از ارتفاع به پایین کوه و منطقهای امن منتقل کردند.
وی گفت: پس از انتقال فرد مصدوم به منطقه امن، وی به عوامل اورژانس حاضر در محل تحویل داده شد تا ادامه مراحل درمان و انتقال او توسط نیروهای اورژانس انجام شود.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در این حادثه یک نفر مصدوم شد و خوشبختانه هیچ مورد فوتی گزارش نشده است.
یگانه در پایان با اشاره به دشواری دسترسی به محل حادثه، تلاش نجاتگران تیم تخصصی کوهستان برای رسیدن به مصدوم و انتقال ایمن وی را از مهمترین بخشهای این عملیات عنوان کرد.
وی همچنین از کوهنوردان و طبیعتگردان خواست هنگام حضور در مناطق کوهستانی، شرایط مسیر را جدی بگیرند و با توجه به وضعیت منطقه، تجهیزات مناسب و ضروری را به همراه داشته باشند.
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