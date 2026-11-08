به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی، عصر یکشنبه در آیین الحاق ناوگان جدید خودرویی و تجهیزات تخصصی امداد و نجات به جمعیت هلال احمر استان، با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های امدادی اظهار کرد: موقعیت جغرافیایی کرمانشاه، گستردگی راه‌های ارتباطی، شرایط کوهستانی، تردد کامیون‌ها به سمت مرزها و میزبانی از زائران اربعین، ضرورت توسعه امکانات و تجهیزات امداد و نجات را دوچندان کرده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مرزی و جایگاه ارتباطی استان افزود: کرمانشاه حدود ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با عراق دارد و با برخورداری از مرزها و بازارچه‌های رسمی، در طول سال شاهد تردد قابل توجه مسافران و زائران عتبات عالیات است.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد ترددهای مرتبط با سفر زائران اربعین حسینی از محورهای این استان انجام می‌شود، تصریح کرد: ارتقای توان عملیاتی جمعیت هلال احمر در چنین شرایطی نقش مهمی در افزایش ایمنی و تأمین آرامش مردم، مسافران و زائران دارد.

حبیبی از اضافه شدن ۱۴ دستگاه ماشین‌آلات و تجهیزات عملیاتی سنگین به ناوگان امداد و نجات استان خبر داد و گفت: پس از سفر اخیر رئیس جمعیت هلال احمر کشور به کرمانشاه و اعلام آمادگی برای تأمین تجهیزات مورد نیاز، کمتر از یک هفته این وعده عملیاتی شد و امروز شاهد الحاق این تجهیزات به مجموعه امدادی استان هستیم.

وی هدف از توسعه ناوگان و امکانات امدادی را افزایش سرعت پاسخگویی به حوادث عنوان کرد و افزود: تلاش می‌کنیم با تقویت امکانات و استقرار مناسب نیروها، زمان رسیدن تیم‌های امدادی به محل حادثه کاهش یابد و خدمات مورد نیاز در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه شود.

استاندار کرمانشاه با اشاره به برنامه توسعه پایگاه‌های امداد و نجات جاده‌ای استان بیان کرد: برای تکمیل شبکه امدادی، احداث ۱۳ پایگاه جدید مورد نیاز است که سه پایگاه هم‌اکنون در حال ساخت قرار دارد و برای تأمین منابع و احداث سایر پایگاه‌ها نیز با همکاری جمعیت هلال احمر کشور و استفاده از ظرفیت‌های استانی برنامه‌ریزی شده است.

حبیبی خاطرنشان کرد: با تکمیل این طرح‌ها، تعداد پایگاه‌های امداد و نجات جاده‌ای استان به ۳۰ پایگاه افزایش می‌یابد و پوشش امدادی محورهای مواصلاتی با سرعت و انسجام بیشتری انجام خواهد شد.

وی همچنین از توافق برای تقویت نیروی انسانی جمعیت هلال احمر استان خبر داد و گفت: در جریان سفر رئیس جمعیت هلال احمر کشور، موضوع تکمیل ساختار نیروی انسانی این مجموعه نیز پیگیری شد و برای اضافه شدن حدود ۱۹۵ نیروی انسانی به هلال احمر کرمانشاه قول مساعد داده شده است.

استاندار کرمانشاه افزود: تأمین نیروی انسانی در کنار توسعه تجهیزات و امکانات، علاوه بر افزایش ظرفیت اشتغال، به ارتقای کیفیت و سرعت خدمات امدادی و تسهیل خدمت‌رسانی به مردم کمک می‌کند.

حبیبی در پایان از رئیس جمعیت هلال احمر کشور و مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان به دلیل پیگیری تأمین تجهیزات و تقویت زیرساخت‌های امدادی قدردانی کرد و گفت: توسعه خدمات امداد و نجات، سرمایه‌گذاری برای حفظ جان انسان‌ها و افزایش امنیت و آرامش مردم در جاده‌هاست.