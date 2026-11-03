طاهر غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بردتشت امسال نارنج در املش، اظهار کرد: برداشت نارنج در سطح ۱۲۵ هکتار از باغات پراکنده شهرستان املش آغاز شده و متوسط عملکرد این محصول در هر هکتار حدود ۱۰ تن است.

مدیر جهاد کشاورزی املش، با اشاره به ظرفیت تولید و عرضه این محصول افزود: عمده نارنج تولیدی شهرستان علاوه بر بازارهای محلی استان گیلان، به شهرهای رشت و بندرانزلی و همچنین استان‌های تهران، همدان، قزوین و اصفهان ارسال می‌شود.

وی با بیان اینکه نارنج از محصولات گروه مرکبات و سرشار از ویتامین C است، گفت: درخت نارنج به‌عنوان پایه‌ای مناسب برای پیوند شاخه‌های نارنگی و پرتقال شناخته می‌شود و عصاره میوه آن نیز در صنایع شامپوسازی و عطرسازی کاربرد دارد.

غلامی با اشاره به قابلیت‌های فرآوری نارنج بیان کرد: از این محصول برای تهیه عرق بهارنارنج، مربا، دمنوش و ترشی استفاده می‌شود و آب نارنج و رب آن نیز از چاشنی‌های پرکاربرد در تهیه و بهبود طعم غذا هستند.