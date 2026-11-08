علی عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به وقوع تندبادهای شدید، سقوط تعدادی از پایه‌های برق گزارش شد که با تلاش شرکت‌های توزیع برق، خوشبختانه در کمترین زمان ممکن این مناطق برق‌دار شدند و در حال حاضر تقریباً کل استان برق دارد.

وی افزود: دو - سه روستای کم‌خانوار با مشکل قطعی برق مواجه هستند که با تلاش نیروهای شرکت‌های توزیع برق، ان‌شاءالله ظرف چند ساعت آینده برق‌دار خواهند شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان تصریح کرد: کلیه راه‌های اصلی استان باز هستند و تردد در آن‌ها برقرار است؛ در خصوص راه‌های عشایری نیز در تعدادی از این مسیرها به‌ویژه در شهرستان دزپارت ریزش‌هایی داشتیم که ماشین‌آلات راه‌سازی اعزام شده‌اند و برای بازگشایی و بازگرداندن مسیرها به شرایط قبلی در حال تلاش و کار هستند.

عبداللهی ادامه داد: در حال حاضر در مجموع می‌توان گفت که شرایط در سطح استان عادی است.

وی در پایان گفت: اداره‌کل هواشناسی استان خوزستان نسبت به صدور هشدار سطح نارنجی تا فردا اقدام کرده است که با توجه به تأکیدات استاندار و حضور میدانی وی، کلیه دستگاه‌های امدادی و عملیاتی همچنان پای کار هستند و در آماده‌باش کامل به سر می‌برند.