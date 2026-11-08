حسین سپه‌وند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی بارش‌های شدید اخیر و وقوع ریزش کوه در بخش پاپی، شبکه توزیع گاز تعدادی از روستاهای این منطقه دچار آسیب شد و جریان گاز در روستاهای گازه، کسمت، ده‌نثار، دره‌اشکفت، شبانکش و کولوی دره اناران به‌صورت موقت قطع شد.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، اکیپ‌های عملیاتی و فنی شرکت گاز استان با تجهیزات تخصصی در منطقه مستقر شدند و به محض بازگشایی مسیرهای دسترسی توسط عوامل راهداری، عملیات اجرایی بازسازی خطوط آسیب‌دیده را آغاز کردند.

مدیرعامل شرکت گاز لرستان با اشاره به رعایت الزامات فنی و ایمنی در اجرای این عملیات عنوان کرد: تیم‌های امدادی و عملیاتی شرکت گاز با تمام توان در حال انجام مراحل نهایی اتصال خطوط و تزریق گاز به شبکه هستند تا جریان پایدار گاز طبیعی در سریع‌ترین زمان ممکن برای مشترکان این روستاها برقرار شود.

سپه‌وند با بیان اینکه استاندار لرستان نیز در جریان بازدید میدانی از منطقه، روند بازسازی و ایمن‌سازی خطوط آسیب‌دیده را از نزدیک بررسی کرد، گفت: در این بازدید، آخرین وضعیت فنی شبکه و اقدامات انجام‌شده برای بازگرداندن پایداری جریان گاز مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی همچنین از قدردانی استاندار لرستان از حضور به‌موقع، آمادگی و سرعت عمل نیروهای عملیاتی شرکت گاز در مدیریت شرایط و انجام عملیات در مناطق صعب‌العبور خبر داد.