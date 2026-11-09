به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین محبی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درباره ادعای رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر کنترل تنگه هرمز توسط این کشور، اظهار داشت: در روزهای اخیر چندین نفتکش دچار حادثه شده‌اند و این خود، دروغ رئیس‌جمهور آمریکا را اثبات می‌کند.

سردار محبی افزود: باید از رئیس‌جمهور آمریکا پرسید که چگونه بر تنگه هرمز مسلط هستید، در حالی که هر روز چند حادثه برای کشتی‌ها در این تنگه رخ می‌دهد؟

وی درباره ادعای دیگر رئیس‌جمهور آمریکا و «برد کوپر» فرمانده سنتکام مبنی بر پاک‌سازی مین‌های جنگی در تنگه هرمز، گفت: هیچ‌گونه مین جنگی‌ای در تنگه هرمز پاک‌سازی نشده و این ادعا، دروغ محض است.

سخنگوی سپاه در پایان خاطرنشان کرد: هیچ‌کس جرأت ورود به تنگه هرمز را ندارد که بخواهد پاک‌سازی مین را انجام دهد.